Китай и Россия объединяют усилия в проведении экспериментов по нагреву атмосферы

Гонконгская газета "South China Morning Post" опубликовала небезынтересный устрашающий материал Stephen Chen "China and Russia band together on controversial heating experiments to modify the atmosphere" ("Китай и Россия объединяют усилия в проведении cпорных экспериментов по нагреву атмосферы для ее преобразования") (перевод приводится по веб-ресурсу inosmi.ru).

Антенная система стенда многофункционального радиокомплекса "Сура" на экспериментально-опытной базе Васильсурск (Нижегородская область) (с) ФГНУ "Научно-исследовательский радиофизический институт"

- Страны тестируют технологию, для которой, возможно, найдется военное применение, говорят участвующие в проекте китайские ученые.

- Десятилетиями военные участвовали в гонке за контроль над ионосферой, которая позволяет передавать радиосигналы для связи на большом расстоянии.

Ради тестирования спорной технологии, для которой, возможно, найдется военное применение, Китай и Россия преобразовали важный слой атмосферы над Европой, считают китайские ученые, участвующие в проекте.

Всего в июне было проведено пять экспериментов. Один из них, который состоялся 7 июня, вызвал физическое возмущение на площади, равной 126 тысячам квадратных километров, что составляет около половины площади Великобритании.

Модифицированная зона, расположенная на высоте более 500 километров над Васильсурском, небольшим российским городком в Восточной Европе [Нижегородская область], испытала электрический всплеск с десятикратным превышением количества отрицательно заряженных субатомных частиц по сравнению с соседними регионами.

В ходе другого эксперимента, проведенного 12 июня, из-за потока частиц температура разреженного ионизированного газа на большой высоте превысила 100 градусов по Цельсию.

Частицы, или электроны, были направлены в небо расположенной в Васильсурске установкой для нагревания атмосферы "Сура", построенной вооруженными силами бывшего Советского Союза во время холодной войны [многофункциональный радиокомплекс "Сура", предназначенный для изучения ионосферы, также именуется "многоцелевым стендом для исследования околоземного и космического пространства", входит в состав ФГНУ "Научно-исследовательский радиофизический институт" (НИРФИ), Нижний Новгород. - bmpd].

База "Сура" представляет собой множество мощных антенн, направляющих в высотные слои атмосферы большое число микроволн. Пиковая мощность высокочастотных радиоволн может достигать 260 мегаватт - этого достаточно для освещения небольшого города.

С орбиты данные с помощью новейших датчиков собирал китайский спутник электромагнитного наблюдения "Чжанхэн-1" (Zhangheng-1). Для эффективности измерения работа установки и облет требовали точной координации.

Например, когда "Чжанхэн" приближался к целевой зоне, для увеличения разрешения данных датчики переключались в режим серийной съемки, чтобы анализировать образцы каждые полсекунды, то есть намного чаще, чем обычно.

Результаты "удовлетворительные", сообщила исследовательская группа в статье, опубликованной в последнем номере китайского журнала "Физика Земли и планет".

"Обнаружение плазменных возмущений […] дает доказательства вероятного успеха будущих экспериментов", - говорят исследователи.

Декан факультета физики и оптоэлектронной инженерии Государственного университета в Сиане и ведущий китайский ученый в области технологий манипулирования ионосферой профессор Го Лисинь сказал, что совместные эксперименты были чрезвычайно необычными.

"Такого рода международное сотрудничество очень нехарактерно для Китая, - сказал Го, который не участвовал в эксперименте. - Задействованные технологии слишком чувствительны".

Солнце и космические лучи производят большое количество положительно заряженных атомов, известных как ионы, свободно летающих в верхней части атмосферы Земли на высотах от 75 до 1000 километров. Этот слой, известный как ионосфера, отражает радиоволны, подобно зеркалу. Ионосфера позволяет передавать радиосигналы на большие расстояния, что и лежит в основе технологий связи.

Военные десятилетиями боролись за контроль над ионосферой.

База "Сура" в Васильсурске считается первым в мире масштабным объектом, построенным для этих целей. После введения в эксплуатацию 1981 году она позволила советским ученым превратить небо в инструмент манипуляций в ходе военной деятельности, такой как, например, подводная связь.

Высокоэнергетические микроволны могут дергать электромагнитное поле в ионосфере, как пальцы, играющие на арфе. Это позволяет производить очень низкочастотные радиосигналы, которые могут проникать в грунт или воду - иногда на глубину более 100 метров в океане, что делает это возможным способом связи для подводных лодок.

Преобразование ионосферы над территорией врага также способно нарушить или прервать связь с его спутниками.

Американские военные извлекли уроки из российского эксперимента и построили гораздо больший по размерам объект для проведения подобных испытаний.

Объект в рамках Программы исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, или HAARP, был в 1990-х годах возведен в Гаконе на Аляске при финансировании со стороны американских военных и Агентства перспективных исследований оборонных проектов.

Установка HAARP могла генерировать максимум один гигаватт энергии, что почти в четыре раза больше возможностей "Суры".

Как раннее сообщала South China Morning Post, Китай в настоящее время строит еще более крупный и современный объект в Санье на Хайнане, который получит возможность воздействовать на ионосферу над всем Южно-Китайским морем.

Высказывались опасения, что такие объекты могут использоваться для изменения погоды и даже для того, чтобы насылать стихийные бедствия, включая ураганы, циклоны и землетрясения.

Некоторые критики утверждают, что волны сверхнизкой частоты, генерируемые этими мощными объектами, могут даже влиять на работу человеческого мозга.

Однако ассоциированный исследователь Государственного сейсмологического управления КНР доктор Ван Ялу, которая принимала участие в исследовании в июне, отвергла такие теории.

"Мы просто занимаемся чисто научными исследованиями. Если есть что-то еще, я не проинформирована об этом", - сказала она в интервью.

Государственное сейсмологическое управление принимало участие в исследованиях, потому что запущенный в феврале "Чжанхэн-1" стал первым китайским спутником, способным улавливать предварительные сигналы, связанные с землетрясениями. Он эксплуатируется китайскими военными и используется как в гражданских, так и в военных целях.

В ходе китайско-российского эксперимента исследователи обнаружили, что даже при небольшой выходной мощности в 30 мегаватт радиолуч способен создать большую аномальную зону. Но также было обнаружено, что эффекты резко сокращались после восхода солнца, так как искусственное возмущение легко терялось в шуме, создаваемом солнечным светом.

"Мы не играем в бога. Мы не единственная страна, которая работает вместе с русскими. Другие страны делают то же самое", - сказал еще один исследователь, принимавший участие в проекте. Он попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Согласно статьям, опубликованным в научных журналах, "Сура" также проводила совместные исследования с Францией и Соединенными Штатами.

Национальный центр космических исследований, французское правительственное учреждение под руководством министерств обороны и научных исследований, развернул микроспутник "Деметер" (Demeter) для мониторинга радиоизлучений "Суры".

Также данные об облетах в ходе нескольких экспериментов по нагреванию, проведенных на российской площадке до 2012 года, были предоставлены в рамках Военной метеорологической спутниковой программы (Defense Meteorological Satellite Program, DMSP), осуществляемой министерством обороны США.

Страны готовы сотрудничать отчасти потому, что многие научно-технические проблемы остаются нерешенными, сказал китайский исследователь.

Например, принято считать, что вмешательство человека может вызвать возмущения, но как это происходит и почему, остается предметом дискуссий, и разные исследовательские группы дают различные объяснения.

Профессор Гун Шухун, который исследует военные коммуникационные технологии в Сидяньском университете, бывшей радиошколе Центрального военного комитета, сказал, что он внимательно следил за российско-китайским экспериментом в области нагревания атмосферы.

"Излучение энергии было слишком низким, чтобы вызвать глобальное экологическое событие, - сказал он. - Влияние человека все еще очень мало по сравнению с силой матери-природы. Но воздействие на небольшой регион возможно".

Теоретически, взмах крыльев бабочки, будучи подхваченным сложным сочетанием погодных факторов, может спустя несколько недель вызвать где-то далеко шторм.

"Такие исследования должны строго следовать этическим принципам, - сказал Гун. - Что бы они ни делали, это не должно причинять вред людям, живущим на этой планете".