Первый полет японского вертолета UH-X

Как сообщается, 21 декабря 2018 года на предприятии японской корпорации Subaru (бывшая корпорация Fuji Heavy Industries, осуществившая ребрендинг в 2017 году) в Уцуномия совершил первый полет в режиме висения первый опытный образец (военный номер "45001") многоцелевого вертолета по программе UH-X, реализуемой в интересах Сил самообороны Японии. Вертолет UH-X фактически представляет модифицированный лицензионный вариант известного американского вертолета Bell 412EPI ("японизированная" версия обозначается у Bell как 412ЕРХ).

Совершивший первый полет (в режиме висения) первый опытный образец японского многоцелевого вертолета UH-X (военный номер "45001"), представляющего изготовленный корпoрацией Subaru модифицированный лицензионный вариант вертолета Bell 412EPI. Уцуномия (Япония), 21.12.2018 (с) twitter.com/RntTng

Министерство обороны Японии в сентябре 2015 года выдало Fuji Heavy Industries (ныне Subaru) контракт на полномасштабную разработку вертолета по программе UH-X на основе Bell 412EPI в партнерстве с американской компанией Bell Helicopter (ныне Bell, в составе корпорации Textron). По условиям контракта первый опытный образец UH-X должен был быть поставлен министерству обороны Японии к 30 марта 2018 года. Фактически наземные испытания первого построенного летного прототипа (военный номер "45001") были начаты в Уцуномия в ноябре 2018 года.

В настоящее время программа UH-X предусматривает серийное производство с 2021 года в течении 20 лет 150 серийных вертолетов для замены прежде всего в составе армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии многоцелевых вертолетов UH-1H/J, производившихся Fuji Heavy Industries по лицензии Bell Helicopter до 2007 года. Планируется также выпуск коммерческой версии вертолета.

Программа UH-X была начата в Японии еще в 2000-е годы и первоначально предполагала создание полностью нового многоцелевого вертолета чисто японской конструкции. Корпорация Kawasaki Heavy Industries получила соответствующий контракт на разработку в 2012 году вертолета на основе развития контструкции японского разведывательного вертолета ОН-1, но в уже в 2013 году он был аннулирован ввиду обвинений в коррупции при его присуждении, а также (неявно) ввиду высокой стоимости и технических рисков. Взамен министерство обороны Японии в 2014 году объявило тендер на проект вертолета по программе UH-X, на который было выдвинуто три проекта - парнерства Fuji Heavy Industries и Bell Helicopter на основе вертолета Bell 412EPI, и два предложения от альянса Kawasaki Heavy Industries и европейской группы Airbus: на основе проекта перспективного вертолета Airbus X9 (планируемого как преемник вертолетов ВК-117 и Н145) и все того же раннего проекта Kawasaki в развитие ОН-1. В июле 2015 года японское военное ведомство выбрало проект Bell 412EPI как более дешевый и наименее технически рискованный, и имеющий производственную и эксплуатационную преемственность с UH-1H/J.

Совершивший первый полет (в режиме висения) первый опытный образец японского многоцелевого вертолета UH-X (военный номер "45001"), представляющего изготовленный корпoрацией Subaru модифицированный лицензионный вариант вертолета Bell 412EPI. Уцуномия (Япония), 21.12.2018 (с) twitter.com/RntTng