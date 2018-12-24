Контракт на модернизацию греческих истребителей F-16

Министерство обороны США 20 декабря 2018 года выдало корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 996,775 млн долл на проведение по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) работ по модернизации 84 истребителей F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции в вариант F-16V Viper Block 70/72. Работы должны осуществляться на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас), а также в Афинах в Греции, и должны быть завершены к 30 июня 2027 года.

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Напомним, что изначально в октябре 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже по линии FMS оборудования и систем для модернизации 123 истребителей F-16C/D модификаций Block 30, Block 50, Block 52+, и Block 52+ Advanced ВВС Греции в вариант F-16V, с оценочной стоимостью поставок 2,404 млрд долл.

Однако правительство Греции 28 апреля 2018 года утвердило менее амбициозный план с модернизацией до уровня F-16V только 85 наиболее новых самолетов модификаций F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции, с выделением на программу 1,45 млрд долл, с учетом всех работ и поставок. Конечный контракт в итоге, как можно видеть, был заключен на работы на 84 истребителях.

ВВС Греции с 1988 по 2010 годы получили из США суммарно 170 истребителей семейства F-16 - 40 F-16C/D Block 30, 40 F-16C/D Block 50, 60 F-16C/D Block 52+ и 30 F-16C/D Block 52+ Advanced. Сейчас в ВВС Греции в эксплуатации остаются 154 истребителя всех этих модификаций (115 F-16C и 39 F-16D), истребители F-16 состоят на вооружении 10 строевых эскадрилий, а также используются в школе боевого применения.

Таким образом, Греция стала четвертым заказчиком модификации F-16V. Помимо Бахрейна и Словакии, заказавших самолеты F-16V новой постройки (16 и 14 машин, соответственно, с началом поставок в 2022 году), к настоящему времени Тайвань и Бахрейн заключили также соглашения на модернизацию в вариант F-16 своих наличных истребителей (142 F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня, с проведением работ в 2017-2022 годах, и 19 F-16C/D Block 40 ВВС Бахрейна). Первый модернизированный до уровня F-16V самолет был передан ВВС Тайваня в ноябре 2018 года.

Корпорация Lockheed Martin предлагает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR с АФАР были начаты в октябре 2015 года.