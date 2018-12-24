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24.12.2018
Военный паритет

F-15X идет в серию?

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Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе
Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе.
Источник изображения: U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower

ВВС США планируют закупить 12 новых истребителей F-15X для замены стареющего парка F-15C/D в составе ВВС Национальной гвардии. Их стоимость может составить 1,2 млрд долл. Эту информацию сообщили два человека, которые попросили их не называть. Запрос может быть оформлен в бюджете 2020 финансового года.

Согласно источнику Bloomberg Government, решение педалировано высшим руководством Пентагона, в том числе "с некоторым подталкиванием" со стороны заместителя министра обороны США Пэта Шанахана, а не от самих ВВС.

F-15X, который также называют "Strike Eagle на стероидах", является последней версией всемирно известного истребителя F-15 Eagle. Новый истребитель будет оснащен лучшей авионикой, радаром и нести более двух десятков ракет класса "воздух-воздух".

F-15X также должен быть доступным, то есть иметь цену меньше, чем F-35A, который стоит 95 миллионов долларов. Час полета новейшего "Орла" будет стоить около 27 000 долларов, что намного ниже показателя F-35A - 45 000 долларов. Наконец, Boeing утверждает, что F-15X будет иметь колоссальный летный ресурс - 20 000 часов, что даст возможность летать на них многие десятилетия. Для сравнения, первоначальный F-15 был рассчитан на 5000 часов.

defence-blog.com

22.12.2018
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Страны
США
Продукция
F-15
F-35A
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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