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24.12.2018
Военный паритет

Вертолеты РЭБ вернулись в состав ВВС Украины

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Ми-8МТПИ ВВС Украины
Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПИ ВВС Украины.
Источник изображения: Олег Катков

ВВС Украины вернули на вооружение два уникальных варианта вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 советской эпохи. 21 декабря на аэродроме воздушной базы "Озерное" в состав ВВС Украины были переданы два капитально отремонтированных вертолета Ми-8МТПБ и Ми-8МТПИ. Работы проведены на ГП ”Конотопский Авиаремонтный завод “Авиакон”, входящего в состав "Укроборонпрома".

Ми-8МТПБ оснащен коммуникационным оборудованием дальнего действия и радаром, может снести оборудование с антеннами с фазированной решеткой для подавления вражеских электронных объектов, таких как самолетные РЛС, радары управлением оружием ПВО (артиллерии), радары наблюдения и обнаружения цели, радиолокационные ГСН управляемых ракет.


Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПБ ВВС Украины.
Источник: defence-blog.com

Оборудование электронного противодействия может работать как в режиме разведки, так и в режиме РЭБ. Ми-8МТПИ, так же как и Ми-8МТПБ, представляет собой бортовую платформу электронных помех и разведывательно-связную платформу с уникальной антенной решеткой по обе стороны фюзеляжа.


Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПИ ВВС Украины.
Источник: defence-blog.com

Обе версии Ми-8 достаточно редки и сейчас, в мире существует всего несколько летающих вертолетов такого типа, в том числе в России.

defence-blog.com

23.12.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Укроборонпром
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