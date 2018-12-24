Войти
24.12.2018
Lenta.ru

Пролетевший над Украиной самолет-разведчик США сравнили с "размалеванной свиньей"

483
0
0
Самолет наблюдения OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения OC-135B Open Skies.
Источник изображения: Public Domain / Wikimedia

Полет американского самолета наблюдения OC-135B Open Skies, состоявшийся в рамках Договора по открытому небу (ДОН) 6 декабря над Украиной и омывающими Крым водами Черного моря, оказался бессмысленным, заявил The National Interest канадский эксперт в области безопасности Стеффан Уоткинс.

Специалист заметил, что если в 2014 году самолеты OC-135B Open Skies летали над реальными боевыми позициями, в частности в Донбассе, то в последней миссии машина летала в глубине Украины, на расстоянии не более 20 километров от Крыма, а не над "оспариваемыми районами".

Уоткин, имея в виду техническое состояние OC-135B Open Skies, пошутил, что причиной этого мог стать "засорившийся туалет". Однако в действительности, по мнению эксперта, это был "учебный полет, размалеванная свинья (попытка приукрасить или скрыть реальное положение вещей или отношение к чему-либо — прим. "Ленты.ру"), чтобы показать публике, что они (Соединенные Штаты — прим. "Ленты.ру") "дают сигнал" [России]".

Полет OC-135B Open Skies состоялся 6 декабря по запросу Киева спустя полторы недели после того, как три украинских катера пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря в Азовское. На борту самолета находились американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели.

Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.

OC-135B Open Skies создан на базе военно-транспортного KC-135 Stratotanker. Три такие машины, используемые в рамках ДОН, построены в 1961 году и являются одними из самых старых в ВВС США. На этих самолетах установлено по четыре турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney TF33, выпускавшихся с 1958-го по 1985 год, а также преимущественно аналоговое бортовое оборудование. В апреле 2017 года Госдепартамент фактически признал необходимость модернизации самолетов наблюдения, в частности замены пленочных камер на цифровые.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Канада
Россия
Румыния
США
Украина
Франция
Продукция
KC-135
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
11.07.2018
Нефтяное бессилие Нигерии
28.03.2018
Раздвоение наличности
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году