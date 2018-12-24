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24.12.2018
Lenta.ru

Ремонт "Адмирала Кузнецова" потребовал "экзотических решений"

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ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Википедия, https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18996981764/

Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", для чего применялся утонувший в октябре плавучий док ПД-50, продолжится по одному из четырех вариантов, заявил "Коммерсанту" президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По словам топ-менеджера, у каждого из рассматриваемых вариантов "есть своя цена и свои особенности". Первый предполагает "приобретение дока там, где он есть в наличии". Вторая возможность предусматривает докование "Адмирала Кузнецова" в одном из существующих передаточных сооружений. "Плюс есть пара экзотических решений, о которых говорить пока не хочу, сначала нужно выполнить ряд геологических и инженерных изысканий", — сказал президент ОСК.

Рахманов заверил, что корпорация имеет две возможные даты для повторного докования. "Первая — лето 2019 года, вторая с учетом перераспределения порядка работы на крейсере — конец весны—начало лета 2020 года. Ждем решений всех задействованных сторон и будем думать, как поступить", — отметил менеджер.

В ноябре сообщалось, что причиной аварии ПД-50 могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, как заявляют в ОСК, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков плавучего дока.

В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров.

21.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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