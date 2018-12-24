Генерал назвал "особенность" полета Ту-160 в Венесуэлу

Полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, сопровождавшийся дозаправкой топливом в воздухе в Карибском регионе и посадкой на аэродроме Майкетия, был особенным, сообщил "Красной звезде" командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По словам Кобылаша, особенностью выполнения задачи стали большая продолжительность полета над Атлантическим океаном в районах грозовой деятельности с высоким вертикальным развитием. Он также указывает, что поставленная перед экипажами задача выбора оптимального маршрута полета на заданной высоте при постоянном контроле остатка топлива, требовала от них профессионального мастерства.

Командующий дальней авиацией добавил, что "по прилете в Венесуэлу экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, а также в условиях южных широт".

Генерал-лейтенант также прокомментировал заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты "музейными экспонатами". "Данное заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей. За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полета и дальности нет аналогов во всем мире", — полагает Кобылаш.

Военный отметил, что "в ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками". По его словам модернизация продлит срок эксплуатации этих самолетов до 45-50 лет и на них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа.

В декабре в американском издании The Drive заявили, что потенциальная военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст "беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария".

Ранее в том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.