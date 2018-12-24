Командующий Дальней авиацией рассказал о применении стратегических ракетоносцев в Сирии

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что экипажи стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили боевые задачи точно и без потерь

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экипажи стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили боевые задачи в Сирии максимально точно и без потерь. Об этом сообщил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия большой дальности и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб <...> За весь период участия Дальней авиации в борьбе с терроризмом все задачи по поражению объектов противника были выполнены с высоким качеством и без потерь", - сказал он.

По словам командующего, экипажи выполняли задачи по уничтожению защищенных командных пунктов боевиков, складов оружия, топлива и боеприпасов. Для этого применялись высокоточное оружие на дальности в несколько тысяч километров и бомбометание с больших высот. Все цели были поражены.

Кобылаш также отметил, что все самолеты отработали без замечаний, даже при выполнении задач с оперативных аэродромов.

"Модернизация самолетов Дальней авиации с целью повышения точности навигации и боевого применения в условиях выполнения боевых задач в Сирии полностью оправдала себя и показала, что мы на правильном пути", - подчеркнул генерал.