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24.12.2018
ТАСС

Командующий Дальней авиацией рассказал о применении стратегических ракетоносцев в Сирии

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что экипажи стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили боевые задачи точно и без потерь

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экипажи стратегических самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили боевые задачи в Сирии максимально точно и без потерь. Об этом сообщил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия большой дальности и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб <...> За весь период участия Дальней авиации в борьбе с терроризмом все задачи по поражению объектов противника были выполнены с высоким качеством и без потерь", - сказал он.

По словам командующего, экипажи выполняли задачи по уничтожению защищенных командных пунктов боевиков, складов оружия, топлива и боеприпасов. Для этого применялись высокоточное оружие на дальности в несколько тысяч километров и бомбометание с больших высот. Все цели были поражены.

Кобылаш также отметил, что все самолеты отработали без замечаний, даже при выполнении задач с оперативных аэродромов.

"Модернизация самолетов Дальней авиации с целью повышения точности навигации и боевого применения в условиях выполнения боевых задач в Сирии полностью оправдала себя и показала, что мы на правильном пути", - подчеркнул генерал.

21.12.2018
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