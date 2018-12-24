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24.12.2018
ТАСС

Песков отметил, что частных военных компаний в России не существует

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ЧВК Вагнера
ЧВК "Вагнера".
Источник изображения: http://www.topnews.ru/

Как отметил пресс-секретарь президента, с точки зрения закона речь может идти только о частных охранных предприятиях

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что частных военных компаний (ЧВК) в России по закону не существует, речь в этом контексте может идти только о частных охранных предприятиях (ЧОП).

Таким образом он пояснил, почему президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос о деятельности ЧВК, сделал отсылку к частной охранной, а не военной, деятельности.

"Частных военных компаний у нас по законодательству не существуют. Все говорят о некоей ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях]", - сказал Песков, отметив, что президент потому и не мог "комментировать то, чего не существует".

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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