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24.12.2018
ТАСС

Поставка 2,5 тыс. АК-12 стала первой массовой закупкой автоматов за 30 лет

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Делегация Минобороны убедилась в готовности концерна к серийному производству нового автомата

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Поставка первой партии серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тысячи единиц стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет. Об этом журналистам в пятницу рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении предприятий концерна "Калашников".

"Почти 30 лет не было закупок новых автоматов, поэтому перспектива у новых автоматов есть, есть необходимость обновления. Эта работа была спланирована несколько лет назад, сейчас она выходит на производственный уровень", - сообщил Криворучко.

Он добавил, что делегация Минобороны убедилась в готовности концерна к серийному производству нового автомата. "На мой взгляд, предприятие полностью готово, подготовка здесь вся проведена, и первая отгрузка это только подтверждает. Поэтому серийное производство, можно считать, налажено", - сказал Криворучко. По его словам, программа перевооружения в дальнейшем предусматривает кратное увеличение объема поставки новых автоматов.

Замглавы военного ведомства отметил, что решение о том, какие части первыми получат новый автомат будет принято в первом квартале 2019 года, пока автоматы поступают на склады Минобороны.

20 декабря портал "Калашников медиа" сообщил, что концерн начал первые поставки автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Объем отгруженной партии составил 2,5 тысячи автоматов. В концерне отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.

21.12.2018
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