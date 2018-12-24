"Предела совершенствованию нет". Конструктор Михеев об уникальности вертолетов марки "Ка"

Накануне своего 80-летия генеральный конструктор фирмы "Камов" рассказал ТАСС о том, как создавался известный Ка-52 "Аллигатор", его потенциале, а также о винтокрылых машинах, за которыми будущее

Сергей Викторович Михеев — заслуженный ученый и конструктор в области вертолетостроения, академик, Герой России. С 1987 года занимает должность генерального конструктора конструкторского бюро "Камов" (в составе холдинга "Вертолеты России").

Под его руководством были разработаны современные гражданские и военные модели вертолетов с соосной схемой расположения винтов, в том числе поколение корабельных вертолетов с автоматизированными пилотажно-навигационными комплексами и поколение новейших ударных вертолетов. Среди них — шесть легких боевых вертолетов (Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-50, Ка-52, Ка-60) и три гражданских (Ка-32, Ка-226, Ка-62), также были еще и беспилотные летательные аппараты, которые активно разрабатывались, но так и не использовались.

Ка-52 — ни на что не похож

Среди всех созданных винтокрылых машин самым любимым и интересным проектом Михеев считает вертолет Ка-50, известный также под именем "Черная акула". Первый полет он совершил в 1982 году, а в 1995-м был принят на вооружение российской армии.

"Он был во многих отношениях прорывной — в том плане, что имелся один член экипажа, высокие скорости и многие другие качества, — рассказал ТАСС Сергей Викторович. — Но развитие он получил уже в образе Ка-52 (известен как "Аллигатор" — прим. ТАСС)". Это решение конструктор считает "достаточно дальновидным и правильным, потому что оно принципиально расширяло боевые возможности и функциональное расширение носителя".

Ка-52 был не похож ни на один другой вертолет. "В принципе, это такое неплохое качество — непохожесть. Я думаю, что любой создатель авиационной техники в конце концов ищет свой взгляд на эти проблемы", — говорит он.

Когда боевая машина компонуется, она решает целый ряд таких проблем, как тактические и организационные. Мне проще так сказать: рассмотрим органы человека. Легкие выше желудка — это хорошо или плохо? Но думаю, хорошо (смеется). Три шарнира в нижних конечностях — тоже не случайно, потому они гибкость этой конструкции обеспечат. Я хочу сказать, функциональность определяет… Найденные какие-то решения становятся нормой. Ну а поиск этих решений — это безусловная задача конструктора Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Начало работ по созданию Ка-52 было на рубеже столетия. Именно после ухода от концепции одноместной машины (Ка-50) стал приобретать свои очертания двухместный вариант — Ка-52. Говоря об идее его создания, Михеев вспоминает, как у него состоялся разговор с одним из военных, который, отмечая при этом интересные решения по "Черной акуле", говорил: "Знаешь, если сделать машину двухместной, она будет более гибкой". "И сегодня я это признаю — это правда, — говорит конструктор. — Потому что можно любую задачу сегодня ставить. Там один пилот, а с правой стороны может сидеть какой-то человек, который будет заниматься совсем другим — разведкой, например. Само собой, появляется еще и учебный вариант машины".

По его мнению, Ка-52 стал более гибким в применении и более удобным для нахождения его в авиационных полках. Можно было всегда проверить командиру выучку своих начинающих пилотов.

Ударный вертолет Ка-50 Источник изображения: © Владимир Яцина/ТАСС

Машина от внедрения второго пилота приобрела многофункциональность — это совершенно точно. Один вполне может справиться с управлением, но второе управление позволяет обеспечить большую боевую устойчивость, в том числе, например, при ранении командира и другие моменты Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Михеев подчеркивает, что есть варианты, когда два летчика попеременно могут выполнять свою задачу. "Но с другой стороны — один пилот вполне может справиться с управлением вертолета, а значит — с правой стороны может сидеть командир соединения или еще кто-то (вариантов может быть много). То есть гибкость выросла и функциональные возможности повысились", — заверяет конструктор вертолета.

Многие вертолетчики, освоившие Ка-52, отмечают его "дружелюбный" интерфейс и хорошую эргономику. Михеев подтверждает, что на это действительно обращалось особое внимание. "Машина очень насыщена. Кабина достаточно компактная. Эргономика должна работать в этом плане — позволять удобнее это делать. Поэтому там количество кнопок даже выросло на рукоятках, функций много… Я бы сказал, дружелюбность самой кабины должна помогать пилотам, которые с ней работают", — говорит он.

Пилот вертолета Ка-52 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Действительно, считает Михеев, "машина вполне может быть в этом плане такой рабочей лошадью высшего военного персонала". "Надо вылететь на место, рассмотреть подробно — пожалуйста. Они будут управлять машиной, но вполне могут воспользоваться ею для уточнениях каких-то деталей. Тут предела нет!" — заверяет конструктор.

Машина имеет двойное управление. Это говорит о том, что вы можете вмешаться в управление второго члена экипажа, а можете его не трогать, а выполнять другие задачи Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Михеев сообщил, что при создании Ка-52 учитвался успешный опыт "соседей" — КБ Миля — по работе над ударным вертолетом Ми-24. "Люди летают, делятся своими впечатлениями. Мы, создавая новую машину, обязаны в этом плане на все это опираться", — говорит он. Немаловажный момент — постоянно совершенствуется тактика, приемы боевой работы и оборудование. "Поэтому вот это все делает необходимым внимательно смотреть на тот уровень развития, который в это время идет. Не секрет, что есть какие-то достижения и у противника. Нужно и в этом плане понимать", — рассказывает конструктор.

Многоцелевой вертолет Ка-52 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Один из примеров — катапультирование, задачу по которому официально не ставили. Было мнение генерального конструктора о том, что летчика надо спасать — "он должен знать, что у него есть шанс". "И это уже была моя позиция, как генконструктора КБ Камова, — рассказывает Михеев. — Но это потребовало изменения кабины, выполнения целого ряда конструктивных решений, позволяющих безопасно выводить человека. Далее мы провели полный цикл работ, несмотря на то, что официального задания нам под это не было".

Но я об этом не жалею… У меня должно быть спокойно на душе, что я сделал все для того, чтобы в этом плане обеспечить любовь человека к машине Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Для вертолета Ка-52 "предела нет совершенствованию — это как конструктор я говорю". Критерием, по мнению Михеева, является эксплуатация. "Меняется тактика боевых действий, меняются технические особенности разрабатываемой аппаратуры — все это влечет за собой совершенствование, то есть боевую производительность и удобства", — говорит он. Летчик "не на прогулке" там сидит, он напряженно работает, и "в этом плане эргономика, качество пилотирования — они, безусловно, сказываются на его состоянии".

"И в этом направлении предела нет, — рассказывает Михеев. — Делать и переделывать, но в нужном направлении. Я хочу сказать, что совершенно точно будет повышаться интенсивность работы, ведь приходят новые средства вооружения и так далее". И это должно позволять, по его мнению, "эргономикой и техническими решениями упростить действия пилота, позволяющие ему выполнять более сложные задачи".

Простота и четкость управления

В интервью ТАСС летом 2017 года, говоря о вертолете Ка-50, Михеев заявил: "Что бы там ни говорили, но одноместный боевой вертолет — тот символ, который будет и в будущем. Все должна делать автоматика". Эти слова он подтверждает и сейчас, при этом отмечая, что "это все шло от того опыта работы, который мы применяли для кораблей". "Посадка на ограниченную площадку в море — это незаурядное событие. Тут и условия сложные, но надо и машину сохранить. Все это накапливалось и шло, в корзиночку складывалось — это опыт фирмы", — говорит генконструктор "Камова".

Что самое главное для камовских машин — это простота и четкость управления. Но это уже достижения фирмы. Закладывая новую машину, мы используем какие-то решения от предыдущих моделей. А опыт, который рождается десятилетиями, совершенствуется в процессе эксплуатации, впитывает в себя опыт людей, которые работают в воинских частях, воюют и так далее Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Любая деталь внутри винтокрылой машины должна быть "не большой и не маленькой, должна быть удобна, но не должна мешать, раздражать…" "Ведь человек может интуитивно даже не очень понимать, что ему не нравится. Но чувства рождаются, ведь он весь напряжен, сосредоточен на выполнении боевой задачи. В конце концов, от этого зависит и его жизнь. И поэтому если ему что-то мешает, то он будет это воспринимать как некую агрессивность в отношении его", — говорит Михеев о необходимом удобстве в боевой машине.

Сейчас "рождается", по мнению конструктора, и морская версия "Аллигатора" — Ка-52К. "Ему предстоит еще период полной адаптации с новыми типами кораблей, которые строятся. Их количество на протяжении десятилетий растет, растет и функциональное назначение. Но машина должна быть универсальной с нашей стороны, — говорит о Ка-52К Михеев. — Она должна садиться и на старые, и на новые корабли. Это непростая задача, но мы этим занимаемся не один десяток лет. Качество, которое мы даем по управлению, иногда удивляет, и это приятно".

Вертолет Ка-52К и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Источник изображения: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

"Скажем так, любая машина, когда она рассчитывается и задается, создается на целый период. Пройдет 15–20 лет, и они устареют, — говорит конструктор о вертолетах Ка-27, стоящих на вооружении морской авиации ВМФ РФ. — Им на смену должно прийти новое поколение, и это необходимо. Нельзя отставать от прогресса, который идет в мире".

Вертолеты, которые сегодня летают, типа Ка-27, они в свое время были заданы в количестве 440 единиц, сделаны серийно трех модификаций. Но это было давно и придет период, когда они элементарно сойдут со сцены. К этому времени серийное производство должно уже освоить новую машину, будем говорить, с лучшими параметрами и советующую сегодняшним потребностям. Это естественный процесс Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

Вертолет Ка-27ПС Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Среди гражданских вертолетов Михеев выделяет машину Ка-62, у которой, по его мнению, большое будущее. "Мы ее сделали, мы верим в нее, она должна развиваться и совершенствоваться. С нашим опытом, а я имею в виду — опытом сертификации вертолетов в мире. Мы сделали это в таком объеме для вертолета Ка-32, что ни у кого другого такого нет. И весь этот опыт будет направлен на внедрение вертолета Ка-62", — говорит Сергей Викторович.

Летный образец этой машины совершил первый испытательный полет в мае 2017 года на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина.

Многоцелевой вертолет Ка-62 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Михеев также рассказывает, что в КБ Камова ведутся и работы над перспективным морским вертолетом "Минога". "Несколько тем различного класса и назначения. Говорить о них сегодня не принято. Безусловно, коллектив работает над созданием машин такого же класса, но уже нацеленными на будущее", — говорит конструктор. Сообщалось, что этот вертолет планируется сделать универсальным и быстро трансформируемым для выполнения различных задач.

Вертолеты-роботы?

Михеев считает, что пришло время беспилотных вертолетов — "есть целый ряд задач, которые можно сделать без пилота". "Так вот, наша машина, которую мы делали и сделали с одним пилотом (Ка-50) и другие, — они все идут в нужном направлении, — говорит конструктор. — Развитие же автопилотов тоже в это время шло, потому что возникали задачи не просто помощи в процессе управления машиной, а автоматического управления". И этот процесс расширяется, ведь какие-то задачи надо делать, не подвергая человеческую жизнь опасности. "В этом плане тогда можно поднимать целый ряд характеристик, либо высоту полета, — говорит конструктор. — Ведь с пилотом на высоте нужно поставить целую систему жизнеобеспечения, а беспилотная машина уже становится легче в решении этой проблемы".

Сергей Михеев в своем рабочем кабинете, 1992 год Источник изображения: © Владимир Яцина/ТАСС

Автопилоты и ряд систем, которые уже управляют боевым комплексом автоматизации, привели к тому, что уже можно обойтись без человека. И эта пора идет. И точно — эти системы будут плодиться. И появляться не эти игрушечные маленькие беспилотные дроны и так далее… Не они составляют, будем говорить так, требования к боевой работе — они выполняют задачи. Но то, что мы говорим о будущем, — это полноценная боевая машина без наличия человека на борту. Машина, которая будет весить 1,5 тонны и больше, но на ней будут выполняться условия, на которых сегодня вертолеты не летают Сергей Михеев, генконструктор фирмы "Камов", Герой России

"Вся авиация построена на том, что всегда росли технически параметры. Мы свидетели этого. Вот вопрос с сегодняшних позиций: вертолет будет развиваться? Будет. В каком направлении? Да во всех: скорость — выше, высота применения — выше, снижение массы — да, расширение возможностей машины-робота — да. Вот это наше будущее!" — завершает разговор Сергей Викторович.

Роман Азанов