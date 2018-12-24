Большой противолодочный корабль "Североморск" совершил деловой заход в Лимасол

Ранее экипаж корабля выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечивал безопасность гражданского судоходства

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) "Североморск" совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. Об этом сообщила в субботу пресс-служба СФ.

"Планом захода, который продлится несколько дней, предусмотрено пополнение корабельных запасов до требуемых норм и кратковременный отдых личного состава на берегу", - отмечается в распространенном СФ сообщении.

В акваторию Средиземного моря "Североморск" зашел в четверг, 20 декабря. Ранее моряки действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства.

Дальний поход БПК "Североморск" продолжается с его выхода из основного пункта базирования - Североморска - 5 июля 2018 года. На текущий момент корабль прошел более 30 тыс. морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон - 2018".