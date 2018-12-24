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24.12.2018
ТАСС

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты после реконструкции ВПП

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Летчики истребителя Су-30М2
Летчики истребителя Су-30М2 на аэродроме Бельбек, Севастополь.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Из Крымска прилетели истребители Су-30М2

АЭРОДРОМ БЕЛЬБЕК /Севастополь/, 22 декабря. /ТАСС/. Первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что строительные работы на аэродроме начались весной 2018 года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди - взлетно-посадочной полосы длиной 3450 м, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях. На время работ Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае.

В субботу на севастопольский аэродром совершена первая техническая посадка - из Крымска прилетели истребители Су-30М2. Одним из самолетов управлял командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. Он отметил, что пассажирский самолет Ту-134а также совершил посадку на аэродром в субботу.

Как пояснил Севостьянов, это тоже был технический рейс, согласно докладу командира экипажа, он прошел хорошо. Севостьянов назвал аэродром прекрасным и выразил надежду, что он станет хорошим подспорьем как для жителей Крыма, так и для гостей из всех стран.

Он отметил, что новая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек готова для приема гражданских и военных судов.

"Делается вывод, что [Бельбек] готов к приему [воздушных] судов всех типов. Реконструкция аэродрома практически завершена", - сказал он.

Об аэродроме

На Бельбеке будет базироваться авиаполк, в который входят 24 самолета. Новая полоса соответствует международным стандартам и длиннее старой на 500 м. По данным пресс-службы Южного военного округа, сейчас на аэродроме продолжаются работы по расширению и строительству инфраструктуры.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать и гражданские самолеты.

22.12.2018
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