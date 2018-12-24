Концерн "Созвездие" поставит Минобороны единую систему управления войсками

Речь идет о системе контроля боем, которая включает в себя 11 подсистем

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России заключило с концерном "Созвездие" (часть холдинга "Росэлектроника", входящего в Ростех) долгосрочный контракт на поставку комплектов единой системы управления войсками в тактическом звене. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко во время посещения концерна.

"Мы подписали очень большой и важный контракт. Должен отметить, что контрактов на подобные системы в истории министерства обороны еще не заключалось", - сказал он на церемонии подписания соглашения.

По словам замминистра, для предприятия это не только перспектива, но и большая ответственность. "Эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьезный, поэтому надеюсь, что все сроки будут выдержаны, контракт будет выполнен в срок", - подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор концерна Алексей Бочаров заявил, что предприятие выполнит все работы в срок. "От имени концерна "Созвездие", от себя лично даем гарантию, что мы исполним контракт с должным качеством и в срок. На этом не остановимся и будем продолжать делать предложения министерству обороны", - указал он.

Контракт заключен до 2027 года. В соответствии с ним "Созвездие" будет осуществлять сопровождение полного жизненного цикла составных элементов системы. Как ранее Бочаров рассказал ТАСС, это единая система управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих в том числе системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, средствами ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейной, тропосферной и цифровой.

Кроме того, Криворучко ознакомился с перспективной продукцией концерна и провел рабочее совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. От имени министра обороны РФ он наградил сотрудников предприятия медалями "Михаил Калашников" и "За достижения в области развития инновационных технологий".