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24.12.2018
ТАСС

Первый полет военно-транспортного Ил-112В состоится до февраля 2019 года

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: facebook.com/pao.ilyushin

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в дальнейшем ведомство закупит еще два транспортника для испытаний

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-112В отправится в первый полет до февраля 2019 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

"Конечно, этот самолет нужен в войсках. В ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет. Надеюсь, через месяц будет первый полет", - сказал он.

По словам Криворучко, в дальнейшем Минобороны закупит еще два транспортника для испытаний. "Мы решили подождать первый полет этой машины и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям", - отметил он.

Замглавы военного ведомства выразил уверенность, что вопрос, связанный со сроками создания нового самолета, будет решен, несмотря на некоторые трудности. "Работа эта идет непросто, есть ряд проблем, серьезных проблем. В то же время есть понимание, что все это можно решить, и надеюсь, "Ильюшин" справится с этими работами", - подчеркнул он, добавив, что серийные поставки начнутся только после выполнения всех требований Минобороны.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Вывод из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% - до 2032 года.

Первый Ил-112В (0101) уже передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности к первому полету. Также начата процедура отправки элементов ресурсного образца Ил-112В (0102) в ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского для установки на стенд и проведения статических испытаний.

22.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
ЦАГИ
Персоны
Криворучко Алексей
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1 комментарий
№1
24.12.2018 05:08
Придет время и преднамеренно усиленная (не перетяжеленная) конструкция  как раз и окажется самое-то для 7 или даже 8,5тн грузоподьемности на малой дальности полета в военной ситуации Украины и Средней Азии с БВ  к примеру точного десантирования малой техники и БП с высоты 7км (за пределами ПЗРК и МА). Степной такой контейнеровоз.
Решить надо сегодня как вариант Легкий и Тяжелый Ил-112(Л) (Т) на половину, такие скакун и тяжеловоз лошадки...
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