Источник: десятый серийный Ил-76МД-90А совершил первый полет
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников
Собеседник агентства добавил, что машину в скором времени передадут на летно-испытательную станцию
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А выполнил первый полет. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Десятый серийный Ил-76МД-90А совершил в Ульяновске первый полет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "машина будет в скором времени передана на летно-испытательную станцию".
Ранее в мессенджерах появилось видео, демонстрирующее взлет самолета типа Ил-76 с заснеженного аэродрома. В описании к ролику отмечалось, что это первый полет десятого Ил-76МД-90А.
23.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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