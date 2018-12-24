Войти
24.12.2018
ТАСС

Источник: десятый серийный Ил-76МД-90А совершил первый полет

491
0
+3
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Собеседник агентства добавил, что машину в скором времени передадут на летно-испытательную станцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А выполнил первый полет. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Десятый серийный Ил-76МД-90А совершил в Ульяновске первый полет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "машина будет в скором времени передана на летно-испытательную станцию".

Ранее в мессенджерах появилось видео, демонстрирующее взлет самолета типа Ил-76 с заснеженного аэродрома. В описании к ролику отмечалось, что это первый полет десятого Ил-76МД-90А.

23.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Похожие новости
28.06.2016
Новый транспортный самолет Ил-214 «продуют» в аэродинамической трубе
21.06.2016
Директор "Авиастара": новый самолет МС-21 сможет стать успешным на рынке
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
06.06.2014
Интервью Министра промышленности и торговли России Д. Мантурова
29.01.2013
Китайский аналог Ил-76: российские двигатели, украинские крылья
09.08.2012
Пять типов самолетов из продуктовой линейки ОАК примут участие в летном показе в честь 100-летия ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году