Источник: десятый серийный Ил-76МД-90А совершил первый полет

Собеседник агентства добавил, что машину в скором времени передадут на летно-испытательную станцию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Десятый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А выполнил первый полет. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Десятый серийный Ил-76МД-90А совершил в Ульяновске первый полет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "машина будет в скором времени передана на летно-испытательную станцию".

Ранее в мессенджерах появилось видео, демонстрирующее взлет самолета типа Ил-76 с заснеженного аэродрома. В описании к ролику отмечалось, что это первый полет десятого Ил-76МД-90А.