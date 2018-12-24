"А куда они уходят?" Москва не понимает действий США в Сирии

В Кремле оценили сообщение о выводе войск США из Сирии

Москва не переоценивает роль США в победе над террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя новость о выводе американских войск из Сирии, он отметил, что пока неизвестно, "как, когда, куда и каким образом уходят американцы". Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов в САР, отметив, что теперь американские военные могут вернуться домой. Сроки вывода войск пока не обозначены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о выводе американских войск из Сирии, отметив, что Москва не склонна переоценивать роль США в победе над "Исламским государством" (организация запрещена в России) (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Он напомнил, что Россия - та страна, которая легитимно, по просьбе законных сирийских властей, оказывала содействие в освобождении этой страны от терроризма.

До сих пор у Москвы нет четкого понимания, "как, когда, куда и каким образом уходят американцы". Вопросы также вызывает и мнение США о дальнейшем развитии событий в Сирии, отметил Песков. Ранее в Вашингтоне заявили о некой "следующей фазе" после вывода американских войск из страны. Пресс-секретарь российского президента добавил, что пока никто не знает, какой будет следующая, по версии Вашингтона, фаза развития событий в Сирии.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. The Guardian сообщает, что это решение стало неожиданностью для союзников США, а также руководства Пентагона и Госдепартамента.

Так, еще несколько дней назад спецпосланник Трампа в глобальной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил: "Никто не говорит, что боевики "Исламского государства" исчезнут. Мы не настолько наивны. Мы хотим остаться в Сирии и удостовериться, что там можно поддерживать стабильность".

Кроме того, весной текущего года Трамп одобрил новую стратегию США на Ближнем Востоке, согласно которой американские силы в Сирии необходимы, "чтобы противостоять растущему влиянию Ирана".

В августе Пентагон заявил, что в Сирии остается не менее 14,5 тыс. боевиков ИГ. Эти данные противоречат заявлению Трампа, который написал в своем твиттере, что США "разгромили ИГ в Сирии, а это была для меня единственная причина находиться там".

"Эти разведывательные сведения предположительно находились на письменном столе у Трампа, когда он этим утром объявил победу", - пояснил изданию директор Института Ближнего Востока по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Чарльз Листер, добавив, что боевики группировки взяли на себя ответственность за нападение в своей бывшей столице Ракке всего за несколько минут до появления твита Трампа.

Напомним, что в Сирии также находятся британские и французские войска, и заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд опроверг утверждение американского лидера о разгроме ИГ.

"Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась", - написал Эллвуд в твиттере.

В среду утром пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила с разъяснением информации. По ее словам теперь Штаты переходят к "новой фазе кампании", которая означает, что США "продолжат оставаться бдительными в отношении сохраняющейся угрозы "Исламского государства". Представитель Белого дома подчеркнула, что вывод американских военных с территории Сирии и победа международной коалиции во главе с США над ИГ не означают конец кампании против терроризма.

"Соединенные Штаты и наши союзники стоят вместе, чтобы вновь заняться защитой американских интересов на всех уровнях в случае необходимости, и мы продолжим работать вместе, чтобы не допустить распространения радикального исламизма, его спонсирование, поддержку в любом виде или его проникновение за территорию наших границ", - говорится в сообщении Сандерс, опубликованном журналисткой CNN Эбби Филипп в твиттере.

Представитель Белого дома также предположила, что в случае необходимости войска США могут вернуться в Сирию.

При этом Сандерс не обозначила, в течение какого времени американские военные покинут Сирию. Ряд СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что персонал Госдепартамента, который находится в Сирии, покинет страну в течение суток после заявления Белого дома, а солдаты в течение 60-100 дней. По другим данным, на вывод войск отводится месяц.

В свою очередь, в МИД России к этой новости отнеслись с осторожностью. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила опасения, что в Сирии повторится сценарий американской операции в Афганистане.

"Вы лучше меня знаете: то выводим полностью, то возвращаем обратно [войска], и так на протяжении многих лет", - добавила она.

По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2 тыс. человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами (СДС). В их число входят курдские отряды самообороны YPG, которые один из членов НАТО - Турция - считает террористическими. Анкару возмущает такое открытое сотрудничество Вашингтона с курдами.

США проводят военные операции в Сирии без согласия Дамаска. Правительство САР неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия возглавляемой американской стороной международной коалиции.

Елизавета Королева