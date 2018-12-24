"Добились устойчивого полета": CNBC узнал о "Цирконе"

CNBC: Россия успешно протестировала ракету "Циркон"

Россия провела еще одно успешное тестирование сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", против которой США в данный момент не имеют защиты, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки. В ходе испытаний ракета смогла разогнаться до скорости в восемь раз превышающей скорость звука. Как отмечает телеканал, подобное развитие сверхзвукового оружия в России приведет к "ответному ускорению" со стороны США.

Россия, предположительно, вновь испытала сверхзвуковую противокорабельную ракету "Циркон", сообщает CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с докладом разведки США.

Согласно информации издания, "Циркон" поступит в арсенал к 2022 году. Как сообщили источники телеканала, Москва испытывала ракету пять раз с 2015 года. Последнее, по этим данным, было проведено 10 декабря.

В ходе тестов скорость ракеты достигла 8 Махов (примерно 9800 км/ч).

Один из источников издания сообщил, что "Циркон" создан для двойного назначения. Ракета может поразить как цель на суше, так и суда в море.

"Успешное испытание, проведенное на прошлой неделе, показало, что россияне смогли добиться устойчивого полета [ракеты], что критически важно при разработке гиперзвукового оружия", - сообщил источник CNBC.

В докладе американской разведки сообщается, что "Циркон" начнут производить в 2021 году, а на вооружение России ракета поступит не ранее 2022 года.

Как отмечает CNBC, подобное развитие сверхзвукового оружия в России приведет к ответному ускорению США.

Источники также сообщают, что на сегодняшний день США не способны противостоять "Циркону".

Об успешных испытаниях "Циркона" сообщали российские СМИ еще в апреле прошлого года. Уже тогда ракета достигла восьми скоростей звука.

Как сообщал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, ракеты "Циркон", могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

"В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов", - сказал собеседник, не уточнив, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.

Еще до того как эта информация появилась в прессе, британские СМИ активно обсуждали характеристики "Циркона". Журналисты указывали, что это оружие несет в себе угрозу для флота Великобритании и может изменить баланс сил в мире.

Так, Mirror пишет, что новая ракета способна уничтожить самые современные корабли британского флота "одним ударом".

"Эксперты опасаются, что ракета "Циркон" может одним ударом пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов. Так как у флота Великобритании нет средств для защиты кораблей от таких ракет, авианосцам придется держаться вне зоны их досягаемости - речь идет о сотнях километров. Самолетам не хватит топлива преодолевать такие расстояния, а раз они бесполезны, значит, и в самом авианосном ударном соединении нет смысла", - говорилось в статье.

Daily Mail, в свою очередь, предупреждала, что ракета способна развивать скорость до 7400 км/ч - в шесть раз быстрее скорости звука.

"Современные средства противоракетной обороны британского ВМФ способны сбивать снаряды, которые движутся со скоростью не выше 3700 км/ч, а, значит, они бесполезны против "Циркона". Неудержимая российская ракета может стать настоящей катастрофой для британских авианосцев", - приводилось пояснение в статье.

Daily Star же называло "Циркон" ракетой, которая может "изменить баланс сил".

"Эту смертоносную ракету можно запустить с суши, моря и с подводной лодки. Она преодолеет 250 км за две с половиной минуты, а это быстрее, чем скорость снайперской пули", - заявлялось в статье.

Еще в марте 2018 года глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия.

Американский военачальник тогда отметил, что при отражении возможной агрессии с применением гиперзвукового оружия США рассчитывают исключительно на силы ядерного сдерживания.

"И Россия, и Китай агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства", - сказал в марте Хайтен, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената США.

Анна Юранец