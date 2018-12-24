Украина продаёт турецкой армии КАЗ "Заслон"

Киев заключил с Анкарой договор о поставке турецкой армии КАЗ "Заслон", однако данных о его реализации пока не поступало, сообщает Российская газета.

Турецкий модернизированный танк M60T. Источник изображения: military-informant.com, wikimedia.org

Предприятия турецкого ОПК в настоящее время сами разрабатывают комплекс активной защиты для своего нового танка Altay. Но что-то, видимо, не срастается. А между тем в Сирии продолжает гибнуть турецкая бронетехника, особенно танки американского производства М60. Боевикам неоднократно удавалось подбивать даже модернизированные с помощью израильских инженеров машины с усиленной броней.

И тут поступило предложение от украинских оборонщиков, предложивших свою продукцию по демпинговым ценам.

Газета отмечает, что КАЗ "Заслон-Л" создан на основе советских наработок семидесятых-восьмидесятых годов и внешне напоминает комплекс "Дождь". При этом украинские разработчики утверждают, что "научили" свое детище перехватывать реактивные гранаты, противотанковые ракеты, и даже бронебойные подкалиберные снаряды.

Российские эксперты к такому заявлению отнеслись скептически. По их словам, если "Заслон" и способен сбивать гранаты и ракеты, то только в тепличных (полигонных) условиях. Что же касается артснарядов, то против них он совершенно бессилен.

Источник изображения: military-informant.com, wikimedia.org

Этот комплекс предлагался ВСУ, но из-за финансовых трудностей сделка не состоялась. Успехов до последнего времени он не добивался и на международном рынке. Поэтому контракт с Турцией можно назвать первым крупным украинским успехом.

КАЗ должен выпускаться в Турции под названием Pulat. Ранее заявлялось, что до конца текущего года активную защиту получат 40 танков М60. Однако время идет, а информации об успешной реализации договора пока нет.