Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море

СМИ заметили направляющийся в Азовское море российский фрегат

Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. Отмечается, что военный корабль был замечен на расстоянии 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии. 21 декабря утром президент Украины Петр Порошенко заявил, что к побережью Азовского и Черного морей переброшены украинские десантно-штурмовые войска, которые усилили защиту акватории.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщает, что мимо берегов Крыма в направлении Азовского моря движется фрегат военно-морского флота России.

Военный корабль был замечен в районе Феодосии на расстоянии 1,5 морской мили от берега (примерно 2,7 км). При этом на борту российского корабля находится вертолет, передает СМИ. Под это описание подходят три ракетных сторожевых корабля проекта 11356, которые, согласно сайту Черноморского флота России, находятся в данный момент в его составе - "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Все три судна несут на борту по одному вертолету Ка-27. Кроме того, каждый фрегат оснащен восемью противокорабельными ракетами "Калибр-НК", а также зенитно-ракетными установками "Штиль-1" и "Игла-1Э". Самым новым из них является "Адмирал Макаров", который поступил в пункт постоянного базирования в Севастополе в октябре. Помимо перечисленного вооружения, он оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Ранее, 21 декабря, президент Украины Петр Порошенко сообщил о переброске на самолетах украинских десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей.

Сразу после введения военного положения на Украине было проведено "слаживание" бригад, которые встали на защиту этих территорий, отметил он.

"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности, подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", - рассказал Порошенко, не раскрыв подробности о количестве переброшенных войск.

20 декабря также сообщалось, что штаб Южного военного округа РФ разработал план реагирования Черноморского флота на кризисные ситуации в акватории. Как отмечается в сообщении пресс-службы округа, цель этого плана - защита и охрана государственной границы в республике Крым. Врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов пояснил, что единый план действий для Черноморского флота был разработан после провокации со стороны украинских военных кораблей в Керченском проливе.

За день до этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что власти страны готовят новый поход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, это совершенно необходимо, чтобы Украина доказала всему миру, что не потеряла своих позиций в Азовском море.

"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", - заявил Турчинов в интервью Би-би-си, добавив, что "с этим вопросом нельзя медлить".

Кроме того, секретарь СНБО высказал мнение, что западные партнеры Украины также могут направить свои военные корабли для участия в походе из Черного в Азовское море. По его мнению, участие кораблей НАТО вынудило бы Россию считаться с международным правом. Тем не менее, пока Украина не получила от НАТО ответа на свои предложения, признал Турчинов.

"Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей. Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать", - сказал он.

В начале декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс нарастил свое военное присутствие в Черном море: в 2018 году корабли НАТО находились в акватории на 40 дней больше, чем в прошлом году.

Говоря об инциденте с задержанием украинских моряков, Столтенберг отметил, что НАТО продолжает "требовать от России отпустить моряков, отпустить корабли, уважать свободу судоходства, и уважать право Украины передвигаться по Керченскому проливу и Азовскому морю".

Эскалация конфликта в Азовском море произошла после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Отдел "Армия"