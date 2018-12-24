В Казани начали сборку первых образцов Ту-160 новой постройки

В Казани начали сборку первых образцов модернизированного Ту-160 новой постройки. Сборка производится на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Источник изображения: Минобороны РФ

Криворучко, посетивший Казанский авиазавод, сообщил, что на заводе началась сборка первых образцов Ту-160 новой постройки. Решение о серийном производстве будет принято после окончания опытно-конструкторских работ и первых полетов нового "стратега". По словам замминистра, все работы идут по графику, сроки выдерживаются.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. О решении возобновить его производство было заявлено еще в 2015 году. Благодаря новой "начинке" эффективность новых ракетоносцев возрастет на 60%, заявили в Минобороны.

Кроме производства новых Ту-160, на Казанском авиазаводе продолжается модернизация уже имеющихся в ВКС строевых "стратегов" Ту-160 и Ту-22М3.

Ту-160 "Белый лебедь" (по кодификации НАТО - Blackjack) разработан в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. С 1987 года он стоит на вооружении. На данный момент советский/российский стратегический ракетоносец является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.