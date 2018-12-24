Украина заключила с РФ тайную сделку по ядерному топливу для АЭС

Украинское издание "Страна.ua" публикует материал, в котором сообщает о "тайной" сделке между Киевом и Москвой. Речь идёт о сделке, которую, как заявлено, в режиме строжайшей секретности Украина заключила с российской компанией "ТВЭЛ". Компания занимается производством топливных сборок для реакторов атомных электростанций.

Ровенская АЭС Источник изображения: https://www.rnpp.rv.ua

Соглашение подразумевает продление поставок российских топливных сборок для украинских АЭС на период до 2025 года.

Эту же информацию подтверждает другой украинский информационный ресурс – "Зеркало недели".

В материале сообщается, что в конце лета глава НАЭК "Энергоатом" (Украина) Юрий Недашковский направил на имя главы украинского правительства Владимира Гройсмана письмо. В этом письме Недашковский отметил, что сделку с РФ "не стоит афишировать, так как заключение соглашения может вызвать негативный резонанс". В итоге вопрос заключения соглашения с российской компанией "ТВЭЛ" обсуждался в ходе закрытого межведомственного заседания, на котором председательствовал Гройсман.

Напомним, что ранее в Киеве звучали речи о переводе украинских АЭС на американское ядерное топливо – топливо компании Westinghouse.

Заключенное с РФ соглашение подразумевает поставки российского ядерного топлива на 8 украинских энергоблоков. В общей сложности на Украине их 15. Топливо американской компании, произведённое на заводе в Швеции, на сегодняшний день используется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. На этих атомных электростанциях в последние годы приходилось проводить целую череду внеплановых ремонтных работ, которые были связаны в том числе и с использованием нештатного ядерного топлива американской компании.