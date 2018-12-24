Взгляд с Запада: союзу с Россией можно доверять, с США - нет

После принятия Дональдом Трампом решения о выводе войск из САР международное сообщество было удивлено неожиданным поступком главы Белого дома. В стан союзников США закрались сомнения в надежности военного партнерства с Вашингтоном. Многие издания вышли с критическими материалами, посвященные этому моменту. В их числе американская Washington Post, представившая статью "Решение Трампа уйти из Сирии знаменует победу Путина".

По материалам Washington Post:

Когда дело доходит до Трампа, у Кремля [на его счет есть] два мнения: он ненавидит непредсказуемость и отсутствие координации, исходящие из Белого дома, но всецело любит хаос, который развязывает Трамп. Всё, что наносит ущерб альянсам Америки и имиджу стабильного, надежного партнера, является чистой победой для Москвы.

- считает Эндрю Вайсс, из Международного фонда Карнеги.

Многие из самых важных союзников Соединенных Штатов, от Европы до Азии, были заверены обещанием министра обороны Джеймса Мэттиса сделать укрепление американских альянсов центральной задачей своего пребывания в Пентагоне. Но внезапное решение на этой неделе об уходе из Сирии оставило ему немного возможностей для того, чтобы успокоить партнеров. Его заявление в четверг о том, что он уйдет в отставку, вероятно, вызовет обеспокоенность по поводу приверженности администрации Трампа безопасности и интересам союзников.

Источник изображения: МО РФ

Существует риск того, что последствия этого решения повредят борьбе с ИГИЛ [*террористическая организация, запрещенная в РФ] и поставят под угрозу достигнутые успехи.

- отметил глава МИД Германии Хайко Маас.

ИГИЛ* не был стерт с карты, и, в этом отношении, не были стерты его корни. Последние очаги этой террористической организации должны быть окончательно добиты военными средствами.

- пояснила министр обороны Франции Флоранс Парли, добавив, что её страна намерена оставить в Сирии свой контингент, насчитывающий около 1000 человек.

Её британский коллега Гэвин Уильямсон опроверг утверждение Трампа о том, что битва против ИГИЛ* выиграна, заявив, что "предстоит ещё много напряженной работы, чтобы обеспечить нам победу в войне".

Неразбериха, возникшая между США и их ближайшими союзниками, подкрепляет месседж, который Путин посылает российским партнерам на Ближнем Востоке: Россия является союзником, которому можно доверять, и который будет сражаться до конца.

Источник изображения: МО РФ

Россия вцепилась в Асада, несмотря на усиливающееся международное давление и многочисленные партии санкций, рассматривая сирийское правительство в качестве своего клиента на Ближнем Востоке. Россия помогла переломить ход гражданской войны в Сирии после вмешательства в 2015 году, нанося авиаудары в поддержку Асада. Впервые после распада Советского Союза РФ начала широкомасштабную войну за пределами бывших советских границ.

Аналитики утверждают, что для Путина эта война имеет многостороннее значение. Поддержка Асада была сигналом Западу о том, что лидеры [стран] не могут быть свергнуты внешней силой. Военная кампания также стала для России способом вернуть влияние на Ближнем Востоке, показать свою восстановленную военную мощь и помочь представить себя в качестве возрождающейся великой державой.

Россия стала крупным и мощным посредником на Ближнем Востоке. Это единственная держава, которая ведет диалог с шиитскими государствами, суннитскими странами, Израилем, ХАМАС, Хезболлой и курдами. Единственная разница между нынешним и советским временем состоит в том, что Россия подходит к решению проблем без идеологических уклонов.

- считает Анджела Стент, эксперт по РФ из Джорджтаунского университета. На БВ отмечают, что союзу с РФ доверять можно, а вот с США - уже нет.

Источник изображения: МО РФ

Распад на этом фоне американского альянса из-за решения о выводе войск согласуется с долгосрочной целью Путина. В своей речи в Мюнхене в 2007 году он осудил однополярный мир, возглавляемый США, как несправедливый и назвал геополитическую арену с одним хозяином губительной для наций. С тех пор российский лидер стремился восстановить Москву как глобальную державу и подорвать веру в демократические идеалы и альянсы, которые давали Вашингтону военную и экономическую мощь со времен Холодной войны.

Одно государство и, конечно, прежде всего Соединенные Штаты, во всех отношениях вышли за пределы своих национальных границ. Это видно по экономической, политической, культурной и образовательной политике, которую они навязывают другим странам.

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заявил Путин в 2007 году.