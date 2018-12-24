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24.12.2018
Военное обозрение

США будут следить за ТОФ РФ и Арктикой из Аляски

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ВМС США развернут в западной части Алеутских островов патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы отслеживать деятельность России в Арктике, приводит Daily Express слова секретаря ВМС Ричарда Спенсера.

Источник изображения: https://nikitskij.livejournal.com

Ранее на Алеутских островах (штат Аляска) уже располагалась база американского флота, однако в 1997 году была закрыта и передана гражданским властям для коммерческого использования.

По словам Спенсера, самолёты позволят следить за действиями российского Тихоокеанского флота (ТОФ), который в последнее время значительно увеличил свое присутствие в арктической зоне.

Конечно, если бы мне предоставили карт-бланш, я бы выбрал корабли ледокольного типа… Но, учитывая наши сегодняшние потребности, это пока не по карману,

заявил он.

Он добавил, что командование флота изучает дополнительные возможности повышения боеготовности сил в Арктике, для чего тесно сотрудничает с береговой охраной США.

Между тем российский Северный флот в скором времени получит глобальную автоматизированную систему управления (АСУ), которая объединит разведывательные комплексы, средства связи, радиолокаторы кораблей, авиации и наземных станций. Это позволит создать единое поле наблюдение в зоне ответственности стратегического командования "Север".

Разведданные будут сводиться воедино и обрабатываться в режиме реального времени. В настоящее время система проходит тестирование. После ее запуска в 2019 году командир любого уровня сможет получить полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. Также система поможет рационально разместить силы и средства, сообщают Известия.

По словам экс-начальника Главного штаба ВМФ Валентина Селиванова, такая система необходима именно на Северном флоте, поскольку в этом регионе приходится отслеживать огромные территории. Тем более что в этом году появилась новая задача, заключающаяся в контроле Северного морского пути.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
Арктика
СФ
ТОФ
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