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24.12.2018
Военное обозрение

Глубокомодернизированный Ту-22М3М взлетит до конца года

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Модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершит свой первый испытательный полет до конца декабря этого года, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Источник изображения: Минобороны РФ

В ходе посещения Казанского авиазавода, он проинспектировал ход работ по модернизации дальнего бомбардировщика, а также поготовку к его первому полету. По его словам самолет полностью готов к первому вылету, первый этап предварительных испытаний прошел успешно.

В Минобороны отметили, что в ходе модернизации бомбардировщик Ту-22М3М получает новую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, новое навигационное и прицельное оборудование, средства связи и РЭБ. На самолет устанавливается новая система управления двигателями и топливной автоматикой. Производится замена двигателей на новые НК-32-02 от самарского ПАО "Кузнецов". Значительно улучшена энергономика кабины. Многие системы самолета унифицированы с Ту-160М.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что глубокой модернизации сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22МЗ до уровня Ту-22М3М, будет подвергнуто 30 строевых самолетов. После модернизации самолет сможет применять современное дальнобойное высокоточное оружие.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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