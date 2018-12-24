Ответы Путина на пресс-конференции взбудоражили зарубежные СМИ

Зарубежная пресса продолжает реагировать на состоявшуюся в России пресс-конференцию Владимира Путина. Если в самой России больший ажиотаж вызвала 14-я по счёту пресс-конференция как таковая, нежели ответы президента, то в зарубежных СМИ именно президентские ответы в данный момент обсуждаются с явной активностью.

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В американских СМИ, в первую очередь в тех, которые подконтрольны Демократической партии, особое внимание обратили на несколько ответов. Одним из таких, будоражащих, стал ответ, где президент России называет американского коллегу по имени и добавляет, что он с ним по трактовке победы над ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России) в целом согласен. Это заявление Владимира Путина о понимании Дональда "демократические" СМИ Соединённых Штатов встретили язвительно. Одним из поводом послужило решение Трампа о выводе войск из Сирии, что уже назвали "доказательством влияния Путина на президента США".

Информационная служба Bloomberg сделала акцент на том, что пресс-конференции Путина уже который год отличаются высокой продолжительностью.

Добавлено буквально следующее:

По своей ораторской выносливости Путин уступает, разве что, Фиделю Кастро (скончался 25 ноября 2016).

В Британии оказались взбудоражены тем, что Путин заявил об "убитом Хашогги и живом Скрипале". В британской прессе сделан особый акцент на том, что президент России ни разу в течение пресс-конференции не назвал фамилий "сотрудников ГРУ Петрова и Боширова".

Украинская пресса негодует по поводу ответа Владимира Путину завсегдатаю такого рода пресс-конференций Роману Цимбалюку. Речь идёт о словах российского президента, в которых тот напоминает, что украинская армия продолжает стрелять в своих собственных граждан.

Украинская пресса недвусмысленно даёт понять, что все люди, проживающие за линией разграничения на Донбассе, своими для Украины давно не считаются. Видимо, проще назвать людей "сепаратистами и агентами Кремля", чем наладить диалог и отменить введённую Порошенко экономическую блокаду.

Ещё больше негатива в зарубежных СМИ вызвало заявление Владимира Путина о том, что Запад сам запутался в отношении к Крыму и проведённому там референдуму. Напомним, что президент России выразил недоумение по поводу введённых против крымчан санкций. Глава государства отметил, что если Запад и Украина считают воссоединение Крыма с Россией аннексией, то почему вводят санкции против проживающих на полуострове граждан?

Путин:

Если аннексией не считают, значит, они признают результаты референдума, проведённого в Крыму.