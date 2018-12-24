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24.12.2018
Военное обозрение

Германия готовит ответ российским "Искандерам"

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Берлин ведет закулисные переговоры с Вашингтоном на предмет получения доступа к секретным технологиям, позволяющим создать систему ПРО нового поколения для противостояния российским ракетам, пишет Defense News со ссылкой на отчет немецкого военного ведомства.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Сообщается, что Германия пытается реализовать свою программу TLVS (Тактическая система ПВО средней дальности), основанной на разработанной компанией Lockheed Martin "Системы противовоздушной обороны средней дальности" (MEADS).

По данным ресурса, речь на переговорах идет о получении Германией доступа "шестого уровня" к американским технологиям. Такой доступ позволяет применять так называемый симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3.

Если у вас есть симулятор, вы точно знаете, что может сделать MSE, и что она сделать не может,

сказал источник изданию.

Ресурс поясняет, что алгоритм может с высокой точностью показать, как антиракета будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами, иными словами, сможет она отразить эту атаку или нет.

С помощью MSE PAC-3 Германия рассчитывает модернизировать свою систему TLVS, в том числе её радары, в надежде "научить" ее перехватывать новейшие российские ракеты для комплекса "Искандер". Своеобразный ответ российским "Искандерам".

Однако пока между ФРГ и США нет взаимопонимания по этому вопросу. Возможность передачи немецким инженерам хотя бы какой-то части нужных данных обсуждалась на последней встрече министров обороны двух стран.

В ходе переговоров глава Минобороны ФРГ Урсула Фон дер Ляйен заявила, что TLVS – это программа, доказывающая готовность Германии внести большой вклад в общеевропейскую безопасность, чего, как раз, и требует Вашингтон. Однако главу Пентагона этот аргумент не убедил.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Продукция
MEADS
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Lockheed-Martin
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