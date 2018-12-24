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24.12.2018
Военное обозрение

Командующий ДА РФ: слова американского посла о Ту-160 вызваны завистью

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Слова американского посла в Колумбии Кевина Уитакера о том, что российские ракетоносцы Ту-160 являются "музейными экспонатами", вызваны чувством зависти, заявил в интервью газете Красная звезда командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Источник изображения: Минобороны РФ

С 10-го по 15 декабря в Венесуэле находились с визитом два стратегических бомбардировщика Ту-160, военный транспортник Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62 ВКС РФ. Этот визит вызвал волну критики в США. Присоединился к критическим высказываниям и американский посол в Колумбии.

По словам Кобалыша, заявление Уитакера является непрофессиональным и "вызвано чувством зависти" недоброжелателей России. Он пояснил, что по таким параметрам, как высота, дальность и скорость полета, российскому ракетоносцу нет равных среди самолетов подобного класса. Его максимальная скорость достигает 2230 км/час, что превосходит скорость натовских истребителей. А современное ракетное оружие "Белого лебедя" позволяет наносить удары, находясь вне зоны действия вражеской ПВО.

Созданный конструкторами задел при его проектировании еще далеко не исчерпан,

добавил генерал.

Он напомнил, что ТУ-160, Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли боевые задачи в Сирии. Экипажи наносили удары по защищенным командным пунктам террористов, складам оружия, боеприпасов и топлива.

За весь период участия Дальней авиации в борьбе с террористами все задачи по поражению объектов были выполнены с высоким качеством и без потерь,

сказал Кобылаш.

Он отметил, что все экипажи отработали в Сирии без замечаний, в том числе те, что выполняли задачи с оперативных аэродромов.

Сирийский опыт показал, что модернизация самолетов ДА с целью повышения точности боевого применения полностью себя оправдала, подчеркнул генерал.

21.12.2018
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Страны
Венесуэла
Колумбия
Россия
Сирия
США
Продукция
Ан-124
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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