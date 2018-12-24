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24.12.2018
Военное обозрение

Украина получила первый транш от МВФ

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Сегодня, 21 декабря, Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по программе сотрудничества в формате stand-by.

В октябре Киев и МВФ подписали новую программу сотрудничества в формате stand-by на сумму 3,9 млрд долларов. В Международном валютном фонде сообщили, что программа будет пересматриваться каждые полгода, после чего Украина будет получать следующий транш.

Источник изображения: imf.org

Первый транш составил 1,4 млрд долларов. В Национальном банке Украины отметили: "Благодаря получению финансирования от международных партнеров – МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии – Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около $20 млрд, что превышает последний прогноз НБУ".

По сообщению НБУ, международные резервы Украины достигли пятилетнего максимума, последний раз подобный уровень фиксировался в начале 2014 года. По мнению сотрудников Нацбанка Украины, новая программа позволит поддержать резервы на должном уровне в 2019 году.

Программа была утверждена советом директоров МВФ 18 декабря. Президент Украины заявил, что такое решение стало возможным благодаря реформам Украины.

21.12.2018
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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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