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24.12.2018
Военное обозрение

США закрывают военную базу Эт-Танф в Сирии

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Соединенные Штаты намерены закрыть военную базу в районе населенного пункта Эт-Танф в Сирии, сообщает ресурс BuzzFeed со ссылкой на источники в так называемой "умеренной оппозиции", подготовку бойцов которой вели американские инструкторы.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

База расположена в одном из ключевых районов, где сходятся границы Сирии, Ирака и Иордании.

По словам источника, скоро все станут свидетеля вывода американских войск, с которыми оппозиционные силы сражались плечом к плечу с общим врагом. Он рассказал, что помогал американским военнослужащим упаковывать "инвентарь" и "снимать оборудование".

Издание отмечает, что неожиданный вывод войск США вызвал озабоченность у оппозиции. Они опасаются, что будут брошены на произвол судьбы. Тем более что приказ Трампа о выводе поступил после того, как глава Пентагона опубликовал заявление об отставке, в котором подчеркнул необходимость поддержки сирийских союзников.

В американском Сенате также не одобрили решение президента. Группа законодателей-республиканцев намерена подписать петицию, в которой призовет Трампа отменить свой приказ о выводе войск. При этом сам президент с недоумением отнесся к заявлению однопартийцев, отметив, что не может поверить в то, что они выступают против сохранения жизней американских военных и сохранения десятков миллиардов долларов.

Напомним, заявление Белого дома о новой фазе в сирийской военной кампании и выводе войск из республики прозвучало 19 сентября. А на следующий день министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своем решении уйти в отставку.

Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. В общей сложности на родину отправятся более 2 тысяч военнослужащих.

Ранее Россия уже предлагала Соединенным Штатам вывести войска из 55-км зоны вокруг Эт-Танфа и передать контроль над этой территорией правительству САР.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Иордания
Ирак
Россия
Сирия
США
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