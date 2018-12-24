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24.12.2018
Военное обозрение

Лондон и Варшава расширят диалог по противодействию России

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Британия и Польша договорились начать в следующем году более широкие консультации по противодействию "агрессивной" политики России, передает РИА Новости заявление британского МИД по итогам встречи делегаций двух стран.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По словам главы МИД Британии Джереми Ханта, стороны договорились о продвижении в целом ряде ключевых тем, в том числе о запуске с начала следующего года серии совместных консультаций "по кибербезопасности стран и по России".

Кроме того, присутствующие на встрече "констатировали общее желание", сделать Североатлантический альянс "более эффективным инструментом" для отражения современных угроз, добавил Хант.

В заявлении британского ведомства подчеркивается, что Великобритания и Польша приняли решение усилить свое партнерство в сфере кибербезопасности, чтобы "обеспечить жесткий ответ на враждебную деятельность других государств".

В 2019 году также будут расширены консультации по России. Их целью станет обмен информацией и повышение осведомленности сторон о происходящем в Европе. Такое сотрудничество, по мнению британских дипломатов, позволит обеспечить достойный ответ на "деструктивные действия" Москвы и повысить защищенность стран "Восточного партнерства", говорится в тексте документа.

Напомним, западные страны обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела, проведении внешней политики, направленной на развал Евросоюза, а также в агрессии по отношению к государствам Восточной Европы. Наиболее незащищенными в этом плане считают себя страны Балтии и Польша.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Польша
Россия
Проекты
Евросоюз
Кибербезопасность
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