Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»

Они помогут 12-му Главному управлению Минобороны охранять спецбоеприпасы

Военная полиция будет отвечать за охрану ядерных объектов. С 2019 года она усилит подразделения 12-го Главного управления Минобороны, которое несет ответственность за спецоружие. Также военная полиция получит право принимать участие в разработке спецтехники, предназначенной для охраны ядерных арсеналов.

Военная полиция сформирует части, которые займутся охраной тех объектов 12-го Главного управления Минобороны, где эксплуатируется, хранится или обслуживается ядерное оружие. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. "Красные береты", как в армии называют военных полицейских, будут отвечать за внешний периметр центральных и войсковых баз ядерного оружия Вооруженных сил. То есть арсеналов, центров разработки и обслуживания спецбоеприпасов.

Теперь военные полицейские смогут принять участие в создании тактико-технических и оперативно-технических требований к средствам охраны ядерных объектов.

Новые полномочия "красных беретов" закреплены в Уставе военной полиции. Согласно документу, перечень объектов, охрана которых возлагается на ВП, утверждается непосредственно приказом министра обороны РФ.

Полицейские будут работать в тесном взаимодействии с военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны, отвечающего за техническое обеспечение и безопасность ядерного оружия. Внутренний периметр объектов останется под защитой личного состава спецчастей и подразделений 12-го Главного управления. Они же будут отвечать за транспортировку ядерных боеприпасов.

Датой основания управления 12-го главка считается 4 сентября 1947 года — тогда образовался Специальный отдел Генштаба, в задачи которого входили создание Семипалатинского испытательного полигона, изучение поражающих факторов ядерного оружия и разработка средств и способов противоатомной защиты армии и мирного населения. Свой нынешний статус и название 12-е Главное управление военного ведомства получило 29 апреля 1958-го. В 1974 году оно стало подчиняться непосредственно министру обороны.

Накануне распада СССР управление занималось в том числе и возвращением на территорию России тактического ядерного оружия из стран Варшавского договора, союзных республик Закавказья и Центральной Азии. В 1992–1996 годах оно вывезло ядерное оружие из Белоруссии, Казахстана и с Украины.

В 1990-е годы приказом министра обороны все войсковые базы ядерного оружия, за исключением некоторых арсеналов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), были переданы в состав 12-го главка Минобороны.

Охрана отечественных ядерных арсеналов всегда считалась сверхнадежной, отметил военный эксперт Олег Желтоножко.

— Военная полиция — достаточно молодая структура в составе Вооруженных сил, — рассказал он "Известиям". — Она была создана в декабре 2011 года. Допуск к охране ядерных арсеналов говорит о том, что структура за несколько лет доказала свою эффективность. Она набрала опыт, освоила охранную спецтехнику и выработала алгоритм действий в экстренных ситуациях.

В 2018 году Минобороны выступило с рядом законодательных инициатив, которые должны улучшить работу правоохранительных подразделений армии. В частности, военной полиции были переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) получили право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил, Росгвардии и некоторых других силовых структур. При задержании нарушителей дорожного движения инспекторам ВАИ официально разрешили использовать штатное оружие и спецсредства.

Алексей Рамм, Богдан Степовой