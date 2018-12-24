Войти
24.12.2018
Известия.ru

Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»

527
1
0
Военная полиция
Военная полиция.
Источник изображения: ТАСС/Виталий Невар

Они помогут 12-му Главному управлению Минобороны охранять спецбоеприпасы

Военная полиция будет отвечать за охрану ядерных объектов. С 2019 года она усилит подразделения 12-го Главного управления Минобороны, которое несет ответственность за спецоружие. Также военная полиция получит право принимать участие в разработке спецтехники, предназначенной для охраны ядерных арсеналов.

Военная полиция сформирует части, которые займутся охраной тех объектов 12-го Главного управления Минобороны, где эксплуатируется, хранится или обслуживается ядерное оружие. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны. "Красные береты", как в армии называют военных полицейских, будут отвечать за внешний периметр центральных и войсковых баз ядерного оружия Вооруженных сил. То есть арсеналов, центров разработки и обслуживания спецбоеприпасов.

Теперь военные полицейские смогут принять участие в создании тактико-технических и оперативно-технических требований к средствам охраны ядерных объектов.

Новые полномочия "красных беретов" закреплены в Уставе военной полиции. Согласно документу, перечень объектов, охрана которых возлагается на ВП, утверждается непосредственно приказом министра обороны РФ.

Полицейские будут работать в тесном взаимодействии с военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны, отвечающего за техническое обеспечение и безопасность ядерного оружия. Внутренний периметр объектов останется под защитой личного состава спецчастей и подразделений 12-го Главного управления. Они же будут отвечать за транспортировку ядерных боеприпасов.

Датой основания управления 12-го главка считается 4 сентября 1947 года — тогда образовался Специальный отдел Генштаба, в задачи которого входили создание Семипалатинского испытательного полигона, изучение поражающих факторов ядерного оружия и разработка средств и способов противоатомной защиты армии и мирного населения. Свой нынешний статус и название 12-е Главное управление военного ведомства получило 29 апреля 1958-го. В 1974 году оно стало подчиняться непосредственно министру обороны.

Накануне распада СССР управление занималось в том числе и возвращением на территорию России тактического ядерного оружия из стран Варшавского договора, союзных республик Закавказья и Центральной Азии. В 1992–1996 годах оно вывезло ядерное оружие из Белоруссии, Казахстана и с Украины.

В 1990-е годы приказом министра обороны все войсковые базы ядерного оружия, за исключением некоторых арсеналов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), были переданы в состав 12-го главка Минобороны.

Охрана отечественных ядерных арсеналов всегда считалась сверхнадежной, отметил военный эксперт Олег Желтоножко.

— Военная полиция — достаточно молодая структура в составе Вооруженных сил, — рассказал он "Известиям". — Она была создана в декабре 2011 года. Допуск к охране ядерных арсеналов говорит о том, что структура за несколько лет доказала свою эффективность. Она набрала опыт, освоила охранную спецтехнику и выработала алгоритм действий в экстренных ситуациях.

В 2018 году Минобороны выступило с рядом законодательных инициатив, которые должны улучшить работу правоохранительных подразделений армии. В частности, военной полиции были переданы дисциплинарные батальоны. Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) получили право составлять протоколы на водителей Вооруженных сил, Росгвардии и некоторых других силовых структур. При задержании нарушителей дорожного движения инспекторам ВАИ официально разрешили использовать штатное оружие и спецсредства.


Алексей Рамм, Богдан Степовой

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Польша
Россия
Украина
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
22.01.2018
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
27.02.2013
Тбилиси больше не угроза?
1 комментарий
№1
24.12.2018 09:00
Как по мне,то части РВСН справлялись со своей задачей и без полиции,а новые структуры,это дополнительное раздувание бюрократического аппарата,который не эффективен и раздут непомерно...Вообщем деньги на ветер...
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году