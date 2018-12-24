Норвежцы показали затонувший фрегат изнутри и заявили о начале подъёма

В Норвегии решили не откладывать процесс по подъёму затонувшего во время натовских учений фрегата Helge Ingstad. Завершив подводное исследование состояния боевого корабля, получившего пробоины при столкновении с танкером Sola TS, норвежцы приняли решение начинать подъём с использованием люксембургско-бельгийского плавучего крана "Гулливер".

Источник изображения: YouTube/Dagbladet

В работах по изучению расположения фрегата на дне в районе Бергена задействован и роботизированный подводный комплекс от компании Blueye Robotics.

Основные работы на начальном этапе, как сообщается, связаны с поднятием всего боекомплекта, который имеется на норвежском фрегате, так как, по понятным, причинам поднимать корабль вместе с остающимся на его борту боекомплектом – крайне опасная затея.

В опубликованном ролике можно увидеть зияющую дыру – тот самый след, который и оставило злополучное для норвежцев столкновение с гражданским судном, которое не поделило ширину фьорда с "Хельге Ингстад".

Напомним, что после многочисленных консультаций в ВМС Норвегии было принято поднимать затонувший фрегат поэтапно. Первый этап – откачивание воды из нескольких отсеков корабля. Второй этап – поднятия с отрывом от донной поверхности. Третий этап – использование специальной понтонной установки.

Ранее в ВМС Норвегии успели высказать претензии испанской компании, которая и построила фрегат этого типа (проект "Фритьоф Нансен"). Претензии связаны с тем, что показатели живучести боевого корабля оказались ниже заявленных, поэтому вода заполнила всё внутреннее пространство фрегата, в результате чего тот ушёл под воду. Испанцы в свою очередь обвинили команду корабля Helge Ingstad, заявив, что те после получения пробоины не позаботились о герметизации отсеков, а затем "вода стала поступать ещё и через палубу при сильном крене фрегата".

По некоторым заявлениям, подъём боекомплекта с норвежского боевого корабля уже осуществляется.