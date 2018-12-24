Холодный интеллект: военные накроют Арктику сплошным полем наблюдения

На Северном морском пути протестируют автоматизированную систему управления

Северный флот получит глобальную автоматизированную систему управления (АСУ). Она объединит разведывательные комплексы, средства связи, радиолокаторы кораблей, наземных станций и авиации. Это позволит создать сплошное поле наблюдения в зоне ответственности объединенного стратегического командования "Север". Данные будут обрабатываться с использованием элементов искусственного интеллекта. Штаб сможет в режиме реального времени применять оружие, в том числе крылатые ракеты и стратегические ракетоносцы, по наземным, воздушным и морским целям.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, эффективность перспективной автоматизированной системы управления сейчас тестируется совместно с представителями профильного направления оборонной промышленности. Планируется, что АСУ передадут Северному флоту (СФ) в 2019 году.

Сейчас СФ насыщен современными разведывательным системами. При этом соединения ВМФ, Сухопутных войск и авиации имеют собственные СУ, куда стекается информация, полученная только от своих. Такая разобщенность не позволяет полностью реализовать их потенциал.

Теперь все системы вооружения получат централизованное управление. АСУ будет принимать информацию от боевых кораблей флота, самолетов морской авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Разведданные сведут воедино и будут обрабатывать в режиме реального времени с использованием элементов искусственного интеллекта. Его задача — определять возможные действия противника. А также выдавать командирам потенциальные решения.

Вся информация будет стекаться на боевой информационный пост и визуализироваться на специальном экране. На нем в режиме реального времени станут отмечать все наземные, воздушные и надводные цели, а в перспективе и обстановку на "подводном" фронте — информация о подводных лодкам и беспилотниках противника будет поступать с гидролокационных станций. Система мгновенно определит тип обнаруженных объектов, уровень опасности, скорость, высоту и направление движения. При необходимости АСУ выдаст целеуказания. Она позволит наладить непрерывный обмен информацией между всеми пользователями, что даст возможность мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки.

Теперь командир любого уровня получит полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению. Такая информация позволит принять точное и эффективное решение на всех уровнях управления. А также поможет рационально распределить подчиненные силы и средства. Например, в случае необходимости направить дополнительные корабли в район для обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути. Также могут оперативно приниматься решения о применении ударного вооружения, в том числе крылатых ракет.

Такая система необходима не только в военное, но и в мирное время, учитывая огромные пространства, которые надо контролировать в Арктике, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов.

— Эксперименты по внедрению подобной системы проводились около 30 лет назад, первоначально она называлась системой освещения воздушной и морской обстановки, — пояснил эксперт. — Такая АСУ крайне необходима именно на Северном флоте. В этом регионе приходится отслеживать огромные пространства. В этом году появилась новая задача — контроль Северного морского пути.

Северный морской путь — это кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ он определен как исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.

Александр Круглов, Алексей Рамм