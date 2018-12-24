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24.12.2018
Военное обозрение

Показан облик "Дельфина" - серийного спасателя подводных лодок

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Mil.Press FlotProm опубликовал первое изображение серийного спасателя подводных лодок проекта 21300, шифр "Дельфин", разработки ЦМКБ "Алмаз".

Источник изображения: flotprom.ru

11 декабря прошло заседание экспертного совета ВМФ, на котором было выдвинуто предложение оснастить судно глубоководным водолазным комплексом отечественного производства ГВК-300. На данный момент итоги заседания рассматриваются командованием флота.

Разработкой судна займется ЦМКБ "Алмаз" и компания "Тетис Про", предоставившая ГВК-450 для спасательного судна "Игорь Белоусов".

Конструктивно серийные спасатели можно оснастить как комплексом, однотипным с ГВК-450, так и максимально отечественным ГВК-300. При этом заложить как спасатель, так и глубоководный аппарат "Бестер", можно уже в 2019 году

- сообщил изданию источник в ЦМКБ "Алмаз".

Осенью 2017 года была представлена обновленная версия "Дельфина" с увеличенной длиной судна, водоизмещением и пространством для экипажа и оборудования.

Спасательные суда проекта "Дельфин" предназначены для спасения экипажей подводных лодок в аварийных ситуациях. Такие суда могут обеспечить подачу воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и корабли.

21.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Тетис Про АО
ЦМКБ "Алмаз"
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