Показан облик "Дельфина" - серийного спасателя подводных лодок
Mil.Press FlotProm опубликовал первое изображение серийного спасателя подводных лодок проекта 21300, шифр "Дельфин", разработки ЦМКБ "Алмаз".
Источник изображения: flotprom.ru
11 декабря прошло заседание экспертного совета ВМФ, на котором было выдвинуто предложение оснастить судно глубоководным водолазным комплексом отечественного производства ГВК-300. На данный момент итоги заседания рассматриваются командованием флота.
Разработкой судна займется ЦМКБ "Алмаз" и компания "Тетис Про", предоставившая ГВК-450 для спасательного судна "Игорь Белоусов".
Конструктивно серийные спасатели можно оснастить как комплексом, однотипным с ГВК-450, так и максимально отечественным ГВК-300. При этом заложить как спасатель, так и глубоководный аппарат "Бестер", можно уже в 2019 году
- сообщил изданию источник в ЦМКБ "Алмаз".
Осенью 2017 года была представлена обновленная версия "Дельфина" с увеличенной длиной судна, водоизмещением и пространством для экипажа и оборудования.
Спасательные суда проекта "Дельфин" предназначены для спасения экипажей подводных лодок в аварийных ситуациях. Такие суда могут обеспечить подачу воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и корабли.
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