Украина получила два первых вертолёта Airbus Н225

Сегодня Украина получила два первых вертолета Airbus Н225, которые прибыли в аэропорт Борисполь своим ходом. Вертолеты поставлены в рамках соглашения между Украиной и Францией в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине, сообщают украинские СМИ.

Источник изображения: Арсен Аваков / Twitter

Всего Украина планирует получить 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225), причем, если Н125 и Н145 будут из числа новых машин, то Н225 поставляются из парка выведенных из эксплуатации вертолетов. Сумма сделки составила 555 млн евро.

Источник изображения: Арсен Аваков / Twitter

Первые два вертолета, полученные Киевом, будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. По словам Порошенко, принявшего участие в торжественной церемонии встречи вертолетов, в первую очередь вертолеты будут использованы для защиты границы и спасения людей, а также для ведения разведки в акватории Черного и Азовского морей.

Всего Украине в течение трех лет будет поставлено 21 вертолет Airbus Н225 для спасателей и полиции и 34 Airbus Н125 и Н145, которые в Киеве планируют использовать в качестве боевых. Прибытие очередных вертолетов ожидается до конца года или в начале следующего.

Ранее украинский президент Порошенко заявлял, что "очень рассчитывает" на полученные от Франции боевые вертолеты в противостоянии "агрессии России".