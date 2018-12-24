Балтика крепкая: cеверо­-западные рубежи защитят ракетные корабли

МРК проекта "Каракурт" получит одно из ударных соединений

"Каракурты" идут на Балтику. Минобороны решило, что первым осваивать новейшие малые ракетные корабли будет Балтийский флот. Новые МРК поступят в 36-ю бригаду ракетных катеров. Это соединение — одно из самых прославленных в ВМФ России. "Каракурты" помогут контролировать не только морские, но и континентальные стратегические объекты.

Новые малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 "Каракурт" будут располагаться на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области, рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ. Они вошли в состав 1-го Гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров.

Бригада считается одним из самых заслуженных соединений на Балтийском флоте — 1-й Гвардейский дивизион был воссоздан в 1993 году, получив свое название в честь знаменитой части времен Великой Отечественной войны. Тогда катерники нанесли ощутимый урон немецкому флоту. На боевом счету дивизиона торпедных катеров было 27 потопленных, восемь поврежденных боевых кораблей и транспортных судов и три сбитых самолета противника.

Воссозданное соединение предназначено для борьбы с боевыми кораблями и торговыми судами на закрытых морях и в ближней океанской зоне. Первый МРК проекта 22800 "Каракурт" — "Мытищи" (бывший "Ураган") — уже передан ВМФ России.

Появление в составе бригады ракетоносцев серьезно повышает боевые возможности соединения. Стоящие на вооружении "Каракуртов" крылатые ракеты "Калибр-НК" могут прекратить движение кораблей и судов вероятного противника в Балтийском море или нанести удары по важным объектам на суше.

Корабль проекта 22800. Источник: iz.ru

При необходимости "Каракурты" могут быть вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". В 2016 году в ходе нанесения ударов по объектам ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии был произведен удачный пуск ракет "Оникс" подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион" по целям на суше.

МРК "Каракурт" строятся с применением технологии малой заметности и оснащены современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. На кораблях устанавливаются современные комплексы ПВО.

В этом году ракетоносцы приняли на вооружение беспилотники "Орлан-10". Они оснащены дневными и ночными камерами, а также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способны действовать в радиусе до 120 км, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5 тыс. м.

БПЛА позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь радиолокационные станции вероятного противника.

Дальнобойность "Калибров" позволяет контролировать не только Балтийское море и приморские стратегические объекты, но и континентальные базы, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Сейчас ВМФ активно получает новые корабли. Причем на вооружение они поступают сериями. До конца года Каспийская военная флотилия получит несколько скоростных катеров проекта 03160 "Раптор". Эти машины будут отвечать за патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости — за высадку и поддержку огнем подразделений спецназа. В перспективе такие катера появятся и на других флотах.

Алексей Рамм, Богдан Степовой