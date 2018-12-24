ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
В рубрике "ВО-пятница" представляем материал о том, что нам собираются объявить войну. Именно...
В Верховную раду Украины внесён законопроект, в котором открытым текстом предлагается объявить войну Российской Федерации. Автором законопроекта является нардеп ВРУ Виталий Куприй, который представляет политическое объединение УКРОП (Украинское объединение патриотов). По мнению этого депутата, президенту Украины нужно развить действия по непродлению договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Развить – объявлением войны.
Источник изображения: пресс-служба ВСУ
Название внесённого на рассмотрение в ВРУ документа звучит следующим образом:
"Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращение транспортного сообщения с Российской Федерацией".
О том, когда именно будет рассматриваться этот проект украинскими законотворцами, не сообщается.
При всей кажущейся одиозности депутатской инициативы, стоит констатировать, что этот Куприй хотя бы более или менее честен перед своими избирателями. Ведь он фактически говорит о том, что власти постоянно эксплуатируют тему "российской агрессии", "гибридной войны", "оккупации украинских территорий", но при этом не только никакой войны не объявлено, но ещё соглашаются с тем, что до 1 апреля 2019 года де-юре действует договор о дружбе.
Другой вопрос, готов ли сам г-н Куприй взять в руки автомат и отправиться в окопы "на войну, объявленную России"? Этот скользкий для депутата вопрос в УКРОПе обходят стороной. Видимо, в глубине души всё же надеются на то, что Рада инициативу отклонит…
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Вариант войны с Киевом, получить еще санкций, победить в войне и без денег взять себе на содержание еще 30 млн. озлобленных людей с Лукашенко-2 и продержаться до следующего Варшавамайдана, мне как- то не очень.Всё это так, но с каждым годом ситуация ухудшается - число ненавидящих Россию увеличивается (ежедневная промывка мозгов в действии), натовцы армию натаскивают на войну с нами, оружие вливают по разным каналам, кредиты дают на оружие, и т.д. и т.п.
И если смотреть сейчас в прошлое, то надо было еще в 2014 году похоронить ВСУ в котлах... Наши сжалились. Теперь пожимаем плоды гуманности.
Если снова ничего не делать, то тО, чтО будет через 4 года может снова оказаться, что надо было вмешаться еще в 2018 г.
При любых раскладах, решение будем принимать не мы.
Всё это так, но с каждым годом ситуация ухудшается - число ненавидящих Россию увеличивается (ежедневная промывка мозгов в действии)
нет , наоборот , голод начинает возвращать каклам моск на место , он начал подниматься из пятой точки обратно в голову . пока застрял на уровне паха , но все же подвижки в верхнюю сторону есть .
куча каклов которые еще пару лет назад звонили родне в Россию и верещали про ахресароф и требовали денег , теперь просто избегают полит. темы и просто рассказывают как им сейчас тяжело . еще лет 5 такой незалежности и они про нее слышать не будут хотеть . будут ненавидеть всеми фибрами своей подлой души .
я кстати регулярно захожу на цензор что бы поржать . могу сказать что количество пользователей там упало в разы . и те что остались иногда пытаются думать мозгом , а не пятой точкой . еще года 2 назад такого там не было от слова вообще .
натовцы армию натаскивают на войну с нами, оружие вливают по разным каналам, кредиты дают на оружие, и т.д. и т.п.
тоже не верно . матрасы размер помощи уменьшили в 2 раза . и количество спецов которые приезжают что бы обучать каклов стало меньше в разы . а ведь пару лет назад там сотни одних только канадцев было . а были еще бриты и матрасы . их теперь нет . и оружия поставляется намного меньше чем нужно . и бабла на это выделяется в разы меньше .
И если смотреть сейчас в прошлое, то надо было еще в 2014 году похоронить ВСУ в котлах... Наши сжалились. Теперь пожимаем плоды гуманности.
наши не сжалились . часть каклов не доварили из за сбитого боинга , и как по мне так эта провокация были осуществлена матрасами как раз для того что бы спасти остатки каклов .
а вот дальше не двинулись потому как не нужен нам сейчас Киев с Днепропетровском сейчас .
вот когда с голодухи мозги на место встанут , сами приползут .
Если снова ничего не делать, то тО, чтО будет через 4 года может снова оказаться, что надо было вмешаться еще в 2018 г.
как понадобится , так вмешаются . а пока все идет как надо .