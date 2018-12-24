Войти
24.12.2018
РИА Новости

Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и "обрадовала многие страны"

349
0
0
Постпред США при ООН Никки Хейли
Постпред США при ООН Никки Хейли.
Источник изображения: © AFP 2018 / Money Sharma

НЬЮ-ЙОРК, 21 дек - РИА Новости. Постпред США в ООН Никки Хейли заболела и не может говорить, чем, по её мнению, принесла радость многим странам.

"Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны", - написала Хейли в Twitter.

Она добавила, что ее муж "такое любит".

Хейли известна своими крайне резкими высказываниями в адрес России и ее действий. Одна из ее самых знаменитых цитат: "Россия нам не друг и никогда им не станет".

Ранее она объявила, что покинет пост постпреда в ООН. Ее место, скорей всего, займёт пресс-секретарь госсекретаря Майка Помпео, бывшая телеведущая Хизер Науэрт.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ООН
Похожие новости
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
18.10.2017
Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
17.05.2012
Мьянма пообещала прекратить закупки северокорейского оружия
12.12.2011
Власти Ирана подали жалобу в ООН на американский беспилотник
16.07.2010
Контракт по поставкам Ирану комплексов С-300 пока не аннулирован - Чемезов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году