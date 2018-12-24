Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и "обрадовала многие страны"

НЬЮ-ЙОРК, 21 дек - РИА Новости. Постпред США в ООН Никки Хейли заболела и не может говорить, чем, по её мнению, принесла радость многим странам.

"Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны", - написала Хейли в Twitter.

Она добавила, что ее муж "такое любит".

Хейли известна своими крайне резкими высказываниями в адрес России и ее действий. Одна из ее самых знаменитых цитат: "Россия нам не друг и никогда им не станет".

Ранее она объявила, что покинет пост постпреда в ООН. Ее место, скорей всего, займёт пресс-секретарь госсекретаря Майка Помпео, бывшая телеведущая Хизер Науэрт.