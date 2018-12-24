Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и "обрадовала многие страны"
Постпред США при ООН Никки Хейли.
Источник изображения: © AFP 2018 / Money Sharma
НЬЮ-ЙОРК, 21 дек - РИА Новости. Постпред США в ООН Никки Хейли заболела и не может говорить, чем, по её мнению, принесла радость многим странам.
"Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны", - написала Хейли в Twitter.
Она добавила, что ее муж "такое любит".
Хейли известна своими крайне резкими высказываниями в адрес России и ее действий. Одна из ее самых знаменитых цитат: "Россия нам не друг и никогда им не станет".
Ранее она объявила, что покинет пост постпреда в ООН. Ее место, скорей всего, займёт пресс-секретарь госсекретаря Майка Помпео, бывшая телеведущая Хизер Науэрт.
21.12.2018
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Права на данный материал
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