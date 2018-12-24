Войти
24.12.2018
Российская газета

Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США

609
2
0
Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Американское информагентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция будто бы готова передать зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" в США для изучения. Насколько это вероятно? Что приобретет Вашингтон и что потеряют Москва с Анкарой?

Сразу можно сказать, что такая передача маловероятна. Турция приложила слишком много усилий, чтобы добиться контракта по С-400. И сдача этого комплекса американцам станет серьезнейшей репутационной потерей Анкары. К тому же в контракте, который находится в стадии реализации, прописаны обязательства, которые запрещают передачу секретов "Триумфа" третьим странам. Конечно, американские военные, скорее всего, получат какой-то доступ к С-400, так как Турция - член НАТО. Но это, по мнению наших экспертов, ничего им не даст. Пока они будут пытаться разобраться в алгоритмах работы зенитно-ракетной системы, российские разработчики уйдут далеко вперед.

Кстати, после покупки Анкарой С-400 Вашингтон решил все-таки продать Турции свои комплексы ПВО Patriot. До этого американцы всячески тормозили переговоры по таким поставкам.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.

Поэтому можно предположить, что публикация "Блумберга" направлена на срыв российско-турецкой сделки или хотя бы на осложнение ее реализации. Но процесс пошел, и его не остановить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен".

Американцы давно пытались получить доступ к системам С-300, а теперь и к С-400. С-300 перестал быть для них секретом еще в начале 1990-х. Тогда разведуправление министерства обороны США смогло через только что получившие независимость страны СНГ купить практически полный комплект позиционного комплекса С-300П, причем самой первой разработки. Тем не менее он полностью превосходил по своим характеристикам все зенитно-ракетные комплексы ПВО армии США. Так вот, когда американские специалисты разобрали до винтика полученный ими С-300П, то были неприятно удивлены. Элементная база российского комплекса значительно уступала той, из которой строились американские комплексы.

За океаном так и не поняли, как из этого, по их мнению, "примитива" можно было создать настоящее чудо противовоздушной обороны.

Затем американцы с огромным трудом смогли закупить уже в России более совершенный комплекс С-300В. Но он был поставлен им в экспортном, да к тому же еще и специальном исполнении с очень загрубленными характеристиками. Американцы опять ничего для себя не извлекли.

Сейчас военным НАТО и Израилю просто навязывает знакомство с С-300 самостийная Украина.

Еще в конце лета израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием своих F-15, против которых работали украинские С-300. В качестве наблюдателей присутствовали американские военные специалисты.

Естественно, израильские летчики полностью переиграли украинские расчеты "трехсоток". Кто бы удивлялся? Как утверждали различные источники, украинцы после этого не только выдали все характеристики имеющихся у них С-300, но и позволили гостям самим опробовать зенитно-ракетные комплексы в полевых условиях в стрельбе по мишеням. Ну и что? В украинской армии боевое дежурство несут столь же древние С-300П, которые еще четверть века назад американцы досконально изучили.

За новейшими образцами военной техники всегда идет охота. И мы, если предоставляется такая возможность, стараемся заполучить и новейшие крылатые ракеты, и бронетехнику, и многое другое.

Контракт на поставку Турции С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года

В свое время добытые в Афганистане "Стингеры" позволили значительно улучшить отечественные переносные зенитно-ракетные комплексы. А вывезенные из Ливана израильские танки с динамической защитой дали возможность создать свой аналог, который со временем стал лучшим в мире.

Но с комплексами и системами вроде С-300 и С-400 все обстоит несколько иначе.

У нас настолько разные по сравнению с США подходы в самой идеологии проектирования зенитно-ракетных систем большой дальности, что просто копировать американцы их не могут. А поступиться своими принципами создания перспективных "Пэтриотов" тоже никогда не захотят. Так что охота на С-400 лишена практического смысла.


 Сергей Птичкин

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
Ливан
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
F-15
Patriot ЗРК
С-300
С-300В
С-300П
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
2 комментария
№1
24.12.2018 09:06
Греция получив ЗРК С-300 слила США все что могла...Глупо надеяться ,что НАТОвская Турция поступит иначе...
0
Сообщить
№2
24.12.2018 11:53
не удержатся
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году