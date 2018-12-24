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24.12.2018
Российская газета

Испытания новейшего корабля РФ сняли на видео

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Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: rg.ru

В Сети появились кадры испытаний новейшего патрульного корабля "Василий Быков", принятого накануне в состав Черноморского флота. Церемония поднятия Андреевского флага прошла в Новороссийске, куда "Василий Быков" пришел вместе с буксиром-спасателем "Капитан Гурьев", также предназначенным для ЧФ.



"Василий Быков" - головной корабль проекта 22160. Его главное достоинство в модульной конструкции - в зависимости от поставленной задачи за короткое время можно установить дополнительное оружие или оборудование. В штатное оснащение "Быкова" входит 76,2-миллиметровая артустановка, зенитные ракеты, противодиверсионное вооружение. А при необходимости на кораблике водоизмещением 1500 тонн можно быстро смонтировать контейнеры с любым необходимым снаряжением: от новейшего гидроакустического комплекса "Минотавр" до противокорабельных крылатых ракет "Калибр". Есть и ангар для вертолета.

Во внутренних помещениях предусмотрены места для 80 человек. Помимо экипажа из 20 моряков это может быть десант морской пехоты или группа захвата, пишет "Звезда". Корабль предназначен для действий в прибрежных морских водах, но малая осадка позволяет ему заходить и в русла крупных рек.


 Антон Валагин Фото:  Владимир Аносов

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22160
Калибр КР
ЧФ
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