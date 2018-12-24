Советская "Мрия". Как создавали самый тяжелый самолет в мире

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Размах крыла с футбольное поле, шесть мощных турбореактивных двигателей и рекордная грузоподъемность в 250 тонн — ровно 30 лет назад свой первый полет совершил уникальный транспортный самолет Ан-225 "Мрия" ("мечта" по-украински). Этот гигант создавался в рамках проекта советской космической промышленности "Энергия-Буран". До сих пор в мире не создано более совершенного и выдающегося по своим характеристикам самолета. О том, как всем Союзом строили "Мечту", — в материале РИА Новости.

Взлет тяжеловеса

Ан-225 выкатили из сборочного цеха 30 ноября 1988-го. Менее чем через месяц состоялся первый полет. Самолет провел в воздухе более часа и успешно приземлился. Реальные характеристики полностью совпали с расчетными, а летчики-испытатели назвали "Мрию" очень удачной машиной. В марте 1989-го Ан-225 взлетел уже с 156-тонным грузом на борту, обогнав абсолютного рекордсмена по грузоподъемности — американский транспортник "Боинг-747-400". Всего во время этого полета Ан-225 установил 110 мировых рекордов. А в мае того же года "Мрию" уже использовали по прямому назначению: самолет доставил на Байконур космический челнок "Буран" весом 60 тонн.

Потом был триумф на международных авиасалонах. "Мечту" показывали во Франции, Канаде, Чехии, Великобритании и США. Детище советских инженеров, его размер и мощь поразили весь мир. "Мрией" восхищались и специалисты, и те, кто не имел отношения к авиации. Несмотря на незаконченные испытания, самолет начал выполнять и коммерческие рейсы — в мае 1990-го из Челябинска в Якутию был доставлен стотонный трактор Т-800.

Самолет Ан-225 "Мрия" с космическим кораблем "Буран" на внешней подвеске Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Костин

После мировой презентации разработчикам "Мрии" стали поступать различные предложения по развитию проекта, в том числе и довольно экзотические. Так, по воспоминаниям ведущего конструктора Ан-225 Анатолия Вовнянко, один из иностранных предпринимателей предложил сделать из "Мрии" трехпалубный пассажирский лайнер, в котором бы были оборудованы отдельные каюты для бизнесменов и новобрачных, комфортабельные салоны для других пассажиров, магазины дьюти-фри, рестораны и казино. Такой самолет мог бы летать по маршруту Сидней — Лондон — Токио — Сидней. "Я еще тогда думал, что очень легко будет организовать техническое обслуживание и обеспечить ресурс лайнера, поскольку полеты продолжительные по времени, а полезная нагрузка небольшая", — вспоминает Вовнянко.

Тяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия" (Украина) Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Проект союзного масштаба

До появления "Мрии" ракеты и их крупногабаритные элементы перевозили к месту запуска на специально доработанном под эти цели бомбардировщике ЗМ-Т и самолетах Ан-124 "Руслан". На первом этапе проектирования системы "Энергия-Буран" составные части также доставляли на Байконур этими самолетами. Однако сборка на космодроме значительно повышала стоимость проекта и замедляла процесс разработки. Поэтому решили строить самолет, способный перевезти ракету-носитель и сам "Буран" уже в собранном виде.

Работы по новому транспортнику стартовали в 1985-м на Киевском механическом заводе (КМЗ) имени О. К. Антонова. За основу взяли менее крупный самолет Ан-124. Его фюзеляж удлинили на семь метров, а из-за возросшей массы и прибавки двух двигателей в три раза увеличили размер крыла. Хвостовое оперение сделали разнесенным, чтобы на фюзеляже можно было разместить длинномерные грузы, в частности, центральный блок ракеты-носителя "Энергия". Особое внимание конструкторы уделили шасси самолета: стоек стало четырнадцать, причем последние три ряда сделали поворотными, чтобы огромная машина смогла развернуться на взлетно-посадочной полосе шириной 56 метров.

Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран" Источник изображения: © РИА Новости / Александр Моклецов

На создание "Мрии" конструкторам отвели лишь два с половиной года. Всего планировалось построить два самолета: летный экземпляр и второй образец для прочностных испытаний. Окончательная сборка Ан-225 проводилась на КМЗ, однако в разработке самолета и производстве комплектующих участвовали десятки других предприятий: шасси изготавливали на нижегородском предприятии "Гидромаш", крупногабаритные силовые шпангоуты, кронштейны фюзеляжа, некоторые серийные узлы и детали самолета Ан-124, которые устанавливались на Ан-225, — в Ульяновске. Носовую часть производило Киевское авиационное производственное объединение, а центральные части крыла выпускали в Ташкенте. В общем, к разработке привлекались все ведущие авиационные предприятия Советского Союза и тысячи инженеров, конструкторов и испытателей.

Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Костин

Ранняя пенсия

Впрочем, "Мрия" трудилась недолго — в 1994-м гигант стал на прикол на аэродроме в Гостомеле Киевской области. С самолета сняли двигатели и оборудование для выполнения коммерческих полетов. К этому моменту на счету "Мечты" было 339 полетов, в том числе более сотни испытательных. С закрытием программы "Энергия-Буран" и распадом СССР дальнейшие работы по "Мрии" прекратились. Спрос на воздушные перевозки особо крупных монолитных грузов стремился к нулю, а Украина, которой "по наследству" достался самолет, не могла найти финансовые ресурсы для поддержания и развития проекта. Уникальная машина оказалась попросту не нужна. Второй же экземпляр Ан-225 до сих пор остается построенным лишь наполовину.

Однако в начале 2000-х стали поступать запросы на перевозку сверхтяжелых габаритных грузов, и украинским авиастроителям удалось привести Ан-225 в чувство. В мае 2002-го после цикла испытаний самолет получил сертификат типа и в настоящее время принадлежит "Авиалиниям Антонова", периодически выполняя коммерческие полеты.

Сообщалось, что производство Ан-225 намерены запустить в Китае — там якобы получили от Украины чертежи и другую техническую документацию. В "Антонове" эту информацию опровергли, заявив о лишь заключении соглашения с китайской компанией Aerospace Industry Corporation of China (AICC) на достройку второй "Мрии" и возможном совместном серийном производстве Ан-225.