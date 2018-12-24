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24.12.2018
Российская газета

Результат попадания ПТУР TOW в Abrams показали на фото

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Уничтоженный танк Abrams
Уничтоженный танк Abrams.
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото танка M1A1 Abrams иракской армии после попадания в него ракеты противотанкового комплекса TOW. Примечательно, что и танк, и поразившая его ракета - американского производства.

"Повезло", - пишут комментаторы. Действительно, несмотря на эффектную вспышку в момент контакта ракеты с танком, Abrams очень легко отделался: изорвана противокумулятивная решетка на правой стороне башни, снесена часть внешнего оборудования, в броне появилось несколько вмятин. То ли ракета TOW оказался слабее, чем надо, то ли оператор ПТУР ошибся с прицелом: удар пришелся в хорошо защищенный борт башни, - то ли все вместе.

Опыт современных боевых действий на Ближнем Востоке показывает, что американские танки довольно уязвимы для управляемых снарядов ПТУР даже не самого последнего поколения: они охотно горят под воздействием "Корнетов" советской разработки. В армии Ирака служат старые Abrams образца 1984 года, армия США перешла на версию М1А2 Sep V2 с высокотехнологичными улучшениями.

ПТРК BMG-71 TOW тоже новым не назовешь - комплекс принят на вооружение в 1970 году. В Сирии даже с помощью новейшего TOW-2 исламистам не удалось поразить танк Т-55 - самый старый из арсенала правительственной армии. Зато в декабре 2016 года боевики сожгли ПТУРами два турецких танка Leopard 2.


 Антон Валагин

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Сирия
США
Турция
Продукция
BGM-71 ТOW
Leopard-2
M1 Abrams
Т-55
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