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24.12.2018
ЦАМТО

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний

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Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов. Архивное фото
Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 21 декабря. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ), который продлится до конца декабря, сообщила пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь".

За это время сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля. В частности, будет проверена работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования, средств связи. Сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях также протестируют мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2019 года, сообщает пресс-служба "Северной верфи".

Основные характеристики проекта 22350:водоизмещение – 5000 т, длина –135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

Вооружение:

- артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192,

- ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр",

- противолодочное вооружение: комплекс "Пакет",

- авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.

Как отмечает "РИА Новости", к настоящему времени головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" вошел в боевой состав ВМФ РФ, первый серийный "Адмирал Касатонов" начал испытания, "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в строительстве, законтрактованы еще два корабля.

Ранее глава АО "ОСК" Алексей Рахманов сообщил, что строительство фрегатов проекта 22350 будет продолжено, скорее всего, в модернизированном варианте. В конце 2017 года главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что Военно-морской флот в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М, которые в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зон, напоминает агентство.

21.12.2018
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
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