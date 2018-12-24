Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний
ЦАМТО, 21 декабря. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел на первый этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ), который продлится до конца декабря, сообщила пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь".
За это время сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля. В частности, будет проверена работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования, средств связи. Сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях также протестируют мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2019 года, сообщает пресс-служба "Северной верфи".
Основные характеристики проекта 22350:водоизмещение – 5000 т, длина –135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 170 человек.
Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.
Вооружение:
- артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192,
- ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр",
- противолодочное вооружение: комплекс "Пакет",
- авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.
Как отмечает "РИА Новости", к настоящему времени головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" вошел в боевой состав ВМФ РФ, первый серийный "Адмирал Касатонов" начал испытания, "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" в строительстве, законтрактованы еще два корабля.
Ранее глава АО "ОСК" Алексей Рахманов сообщил, что строительство фрегатов проекта 22350 будет продолжено, скорее всего, в модернизированном варианте. В конце 2017 года главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что Военно-морской флот в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М, которые в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зон, напоминает агентство.
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