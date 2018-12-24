Войти
24.12.2018
Российская газета

"Вечные" Т-55 продолжают нести службу в армии Монголии

476
0
0
Т-55
Советский средний танк Т-55.
Источник изображения: rg.ru

Легендарный советский средний танк Т-55 в 2018 году отметил шестидесятилетие - его серийное производство началось в 1958 году. Несмотря на солидный возраст, эта боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем полусотни стран.

В армию Монголии "пятьдесятпятые" попали в начале 60-х гг., и на то время они считались достаточно современными. Более мощные Т-62 тогда только осваивались в войсках, а разработка танка нового поколения - Т-64 лишь начиналась.

Машина вооружена 100-мм нарезной пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом. Максимальная толщина брони -200 мм. Мощность двигателя - 580 л.с. Максимальная скорость -50 км/ч. Запас хода -500 км. Экипаж-4 человека.

Главным отличием Т-55 от более ранних машин являлось оборудование его средствами противоатомной защиты. В те годы это было очень актуально. Дело в том, что в 60-е стремительно ухудшались советско-китайские отношения. Чтобы на равных разговаривать с СССР, да и с другими великими державами, в КНР активно работали над созданием своего ядерного оружия. В результате в 1964-м году была взорвана первая китайская атомная бомба, после чего началось поступление новых средств поражения в войска. Наличие танков, приспособленных к ведению боя в условиях ядерной войны, существенно укрепляло обороноспособность МНР.

Долгие годы Т-55 были основой монгольских сухопутных войск. Несколько лет назад благодаря поставкам Т-72 из России произошло обновление танкового парка страны. Однако полностью отказываться от легендарных танков военные соседнего государства пока не собираются.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.01.2018
Не дождетесь
18.05.2016
Сила чучхе
13.02.2013
Если завтра Иран
31.12.2011
Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году