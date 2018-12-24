"Вечные" Т-55 продолжают нести службу в армии Монголии
Легендарный советский средний танк Т-55 в 2018 году отметил шестидесятилетие - его серийное производство началось в 1958 году. Несмотря на солидный возраст, эта боевая машина продолжает оставаться на вооружении более чем полусотни стран.
Рў-55 РЅР° СѓС‡РµРЅРёСЏС… РІ РњРѕРЅРіРѕР»РёРё. Р¤РѕС‚Рѕ: https://t.co/9coVk4qVAM. pic.twitter.com/diQzy3OnYc— Komandante (@KomandanteS17) 21 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.
В армию Монголии "пятьдесятпятые" попали в начале 60-х гг., и на то время они считались достаточно современными. Более мощные Т-62 тогда только осваивались в войсках, а разработка танка нового поколения - Т-64 лишь начиналась.
Машина вооружена 100-мм нарезной пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом. Максимальная толщина брони -200 мм. Мощность двигателя - 580 л.с. Максимальная скорость -50 км/ч. Запас хода -500 км. Экипаж-4 человека.
Главным отличием Т-55 от более ранних машин являлось оборудование его средствами противоатомной защиты. В те годы это было очень актуально. Дело в том, что в 60-е стремительно ухудшались советско-китайские отношения. Чтобы на равных разговаривать с СССР, да и с другими великими державами, в КНР активно работали над созданием своего ядерного оружия. В результате в 1964-м году была взорвана первая китайская атомная бомба, после чего началось поступление новых средств поражения в войска. Наличие танков, приспособленных к ведению боя в условиях ядерной войны, существенно укрепляло обороноспособность МНР.
Долгие годы Т-55 были основой монгольских сухопутных войск. Несколько лет назад благодаря поставкам Т-72 из России произошло обновление танкового парка страны. Однако полностью отказываться от легендарных танков военные соседнего государства пока не собираются.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются