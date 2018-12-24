Войти
24.12.2018
ЦАМТО

На предприятии компании KAI состоялась выкатка легкого вооруженного вертолета LAH

363
0
-1
Вертолет KAI LAH (Light Armed Helicopter)
Первый опытный образец южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) во время презентации на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 18.12.2018.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 21 декабря. На предприятии южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) 18 декабря состоялась церемония выкатки опытного образца нового легкого вооруженного вертолета LAH (Light Armed Helicopter).

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, наземные испытания двигателя и других систем вертолета планируется начать в январе 2019 года. В случае их успешного завершения, первый полет LAH состоится в мае. Полностью завершить разработку и испытания LAH планируется к июлю 2022 года, а на вооружение ВС Республики Корея он поступит в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Республики Корея планировали разработку национального вертолета LAH с 2009 года. Агентство программ оборонных закупок МО Республики Кореа DAPA (Defense Acquisition Program Administration) приступило к практической реализации проекта LAH в июне 2015 года. Целью проекта является замена устаревших ударных вертолетов MD-500/BGM-71 TOW и АХ-1S "Кобра". Всего предполагается произвести не менее 200 вертолетов LAH.

Программа разработки LAH будет реализована параллельно с проектом создания легкого гражданского вертолета (LCH). KAI стремиться к унификации двух вертолетов на уровне 60% для снижения стоимости разработки, производства и обслуживания.

Ориентировочная стоимость разработки двух вертолетов составляет 1 трлн. вон (877 млн. долл.). Обе машины создаются на базе проекта вертолета EC-155 "Дофин" компании Airbus Helicopters (в настоящее время носит обозначение H-155).

Предположительно, 350 млн. вон ассигнует правительство Республики Корея, еще 400 млн. вон – Airbus Helicopters. Оставшиеся средства должна вложить компания KAI и национальные инвесторы.

Как планируется, вертолет LAH будет развивать максимальную скорость 324 км/ч, а дальность полета составит около 905 км. Максимальная взлетная масса машины составит 4,9 т. В качестве вооружения будут использованы 20-мм пушка и противотанковые управляемые ракеты национального производства.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
BGM-71 ТOW
LCH
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
DAPA
KAI
Похожие новости
20.12.2018
Презентация нового южнокорейского военного вертолета LAH
29.06.2015
Разработка в Южной Корее нового вертолета
22.04.2015
Компания KAI выиграла контракт на разработку легкого гражданского/военного вертолета
18.03.2015
«Эрбас Геликоптерс» совместно с KAI разработают национальные вертолеты LCH и LAH
30.04.2013
KAI создаст десантный вариант вертолета Surion для морской пехоты Южной Кореи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году