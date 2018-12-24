На предприятии компании KAI состоялась выкатка легкого вооруженного вертолета LAH

Первый опытный образец южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) во время презентации на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 18.12.2018.

ЦАМТО, 21 декабря. На предприятии южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) 18 декабря состоялась церемония выкатки опытного образца нового легкого вооруженного вертолета LAH (Light Armed Helicopter).

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, наземные испытания двигателя и других систем вертолета планируется начать в январе 2019 года. В случае их успешного завершения, первый полет LAH состоится в мае. Полностью завершить разработку и испытания LAH планируется к июлю 2022 года, а на вооружение ВС Республики Корея он поступит в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Республики Корея планировали разработку национального вертолета LAH с 2009 года. Агентство программ оборонных закупок МО Республики Кореа DAPA (Defense Acquisition Program Administration) приступило к практической реализации проекта LAH в июне 2015 года. Целью проекта является замена устаревших ударных вертолетов MD-500/BGM-71 TOW и АХ-1S "Кобра". Всего предполагается произвести не менее 200 вертолетов LAH.

Программа разработки LAH будет реализована параллельно с проектом создания легкого гражданского вертолета (LCH). KAI стремиться к унификации двух вертолетов на уровне 60% для снижения стоимости разработки, производства и обслуживания.

Ориентировочная стоимость разработки двух вертолетов составляет 1 трлн. вон (877 млн. долл.). Обе машины создаются на базе проекта вертолета EC-155 "Дофин" компании Airbus Helicopters (в настоящее время носит обозначение H-155).

Предположительно, 350 млн. вон ассигнует правительство Республики Корея, еще 400 млн. вон – Airbus Helicopters. Оставшиеся средства должна вложить компания KAI и национальные инвесторы.

Как планируется, вертолет LAH будет развивать максимальную скорость 324 км/ч, а дальность полета составит около 905 км. Максимальная взлетная масса машины составит 4,9 т. В качестве вооружения будут использованы 20-мм пушка и противотанковые управляемые ракеты национального производства.