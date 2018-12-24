Катар продемонстрировал ББМ "Линкс" компании Rheinmetall

ЦАМТО, 21 декабря. В ходе состоявшегося 18 декабря ежегодного парада Вооруженных сил Катара в колонне бронетехники впервые была продемонстрирована БМП "Линкс" компании Rheinmetall, которая, вероятно, проходит испытания в этой ближневосточной стране.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ББМ "Линкс" пока не запущена в серийное производство. Ранее компания Rheinmetall называла в числе возможных покупателей этой бронемашины ВС Австралии, Чехии и США. При этом Катар никогда не упоминался. К тому же, командование ВС Катара уже выбрало для закупки колесную ББМ VBCI французской Nexter Systems. Немецкая компания ясности не внесла, отказавшись комментировать участие ББМ "Линкс" в катарском параде.

Хотя два из трех членов экипажа бронемашины, предположительно, не являлись гражданами Катара, ББМ "Линкс" была обозначена как средство военной полиции Катара.

На параде также демонстрировались наземные дистанционно управляемые машины "Мишн мастер" компании Rheinmetall, которые несли обозначение инвестиционной компании Barzan Holdings Министерства обороны Катара. Ранее, в 2018 году, было объявлено о создании совместного предприятия Rheinmetall Barzan Advanced Technologies для разработки ДУМ и другого оборудования.

В параде также участвовали другие платформы и системы, которые, по имеющимся данным, пока не состоят на вооружении ВС Катара, включая установленную на "Хамви" пусковую установку ЗРК NASAMS. В ноябре было объявлено, что Госдепартамент США одобрил продажу Катару ЗРК NASAMS, другого оборудования и услуг общей стоимостью до 215 млн. долл.

ВВС Франции, Великобритании и США предоставили для демонстрации на параде истребители "Рафаль", "Тайфун" и F-15, соответственно. Эти самолеты были заказаны Катаром, но пока не поставлены ВВС эмирата.

Впервые на параде были представлены пусковые установки ЗРК "Пэтриот", о принятии на вооружение которых в ноябре этого года объявил командующий войсками ПВО Катара.

Объединенные Силы специальных операций Катара (QJSF) были вооружены новыми автоматами Калашникова АК-12 под патрон 5,45х39 мм.

Посол РФ в Катаре в июле сообщил, что Катар заказал российское вооружение, включая автоматы Калашникова и противотанковые системы. Предположительно, были приобретены ПТРК "Корнет", которые применяются на дистанционно управляемых модулях вооружения компании Aselsan, установленных на бронированных машинах турецкой компании Nurol Makina, впервые продемонстрированных на параде в 2017 году.

ССО Катара также были замечены с китайскими ПЗРК FN-6 (в 2013 году газета New York Times сообщила, что Катар поставляет FN-6 сирийским повстанцам, но высокопоставленный представитель Министерства обороны Катара тогда опроверг эту информацию).

В отличие от прошлогоднего парада на мероприятии были продемонстрированы 8 вместо двух пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса SY400 китайского производства.

Комплекс, получивший название Единая платформа для пуска управляемых и неуправляемых ракет JARM (Joint Attack Rocket & Missile systems), продвигается на экспорт китайской корпорацией CPMIEC (China National Precision Machinery Import & Export Corporation) в качестве ракетной системы, позволяющей осуществлять пуск ОТР BP-12A или четырех 400-мм РС SY400. В 2017 году пусковые установки демонстрировались только с ТПК для ОТР BP-12A.