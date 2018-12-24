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24.12.2018
ЦАМТО

ВС Литвы получили первые модернизированные самоходные гаубицы PzH-2000

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Гаубица PzH 2000
155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000 германской армии. Снимок 2012 года.
Источник изображения: Major d. R Sebastian Kreutzkamp

ЦАМТО, 21 декабря. МНО Литвы объявило о поставке артдивизиону им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса пехотной бригады "Железный волк" первой пары модернизированных СГ PzH-2000, закупленных из состава ВС Германии.

По заявлению заместителя министра национальной обороны Гедиминаса Еглинскаса, поставка модернизированных гаубиц позволит существенно укрепить боеспособность Вооруженных сил Литвы.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с условиями подписанного в сентябре 2015 года контракта стоимостью 58,3 млн. евро (64,2 млн. долл.), Вооруженные силы Литвы получат 21 самоходную гаубицу из состава ВС Германии, из которых 16 ед. планируется применять в боевых операциях, 2 ед. использовать для обучения личного состава, а оставшиеся 3 ед. использовать в качестве источника запчастей. Контракт также предусматривает поставку 26 бронированных командирских машин M-577V2, 6 БРЭМ BPZ2 (Bergepanzer 2) на шасси "Леопард-1", обучение личного состава ВС Литвы и обслуживание поставленной техники.

Контракт на проведение модернизации 16 боевых и 2 учебных гаубиц PzH-2000 от имени МНО Литвы в 2016 году был подписан с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Агентством поддержки и приобретений НАТО (NSPA). Он предусматривал восстановление боевых возможностей установок, модернизацию, интеграцию программного обеспечения системы боевого управления, а также передачу технической документации. Полная стоимость контракта на модернизацию 18 СГ PzH-2000 составила 10,5 млн. евро.

Модернизированные гаубицы будут переданы ВС Литвы несколькими партиями до конца 2019 года. Техника предназначена для оснащения пехотной бригады "Железный волк". Входящий в состав бригады артиллерийский дивизион им генерала Ромуальдаса Гедрайтиса (размещен в н.п.Рукла) в настоящее время вооружен полученными из состава ВС Дании 105-мм гаубицами M-101 с дальностью стрельбы 11 км. СГ PzH-2000 способны поражать цели на максимальной дальности 40 км.

Согласно планам, в ближайшее время начнется подготовка личного состава к применению гаубиц, а первые стрельбы запланированы на весну 2019 года. Ранее литовские инструкторы прошли подготовку к применению и обслуживанию техники в Германии.

21.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Германия
Дания
Литва
Продукция
Leopard-1
PzH 2000
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