Военные топографы ЮВО осваивают новейшую спутниковую навигационную аппаратуру "Орион"

ЦАМТО, 21 декабря. Военные топографы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, осваивают новую малогабаритную спутниковую навигационную аппаратуру индивидуального использования "Орион".

Портативный навигационный приемник поступил в соединение в рамках оснащения войск округа современными образцами вооружения, военной и специальной техники. "Орион" обеспечивает управление картами местности, снимками и матрицами на основе атласа карт. Прибор позволяет создавать карты обстановки и обмениваться данными с другими системами, отображает модель местности в 3D-формате. С его помощью можно прокладывать маршруты по дорожной сети.

Кроме того, приемник используется для автоматического определения текущих координат места, времени, путевой скорости потребителя по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS в любой точке Земного шара в любой момент времени. "Орион" сохраняет работоспособность независимо от метеоусловий и после погружения в воду на глубину 1 м, его вес составляет около 300 г.

С военнослужащими будут проведены теоретические, тактико-специальные и практические занятия по освоению и практическому применению нового оборудования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.